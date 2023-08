Autorizados 13 grados, 16 másteres universitarios y tres doctorados en las ocho universidades de CyL

VALLADOLID, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado la implantación de 32 títulos de enseñanzas universitarias oficiales que se distribuyen en 13 grados, 16 másteres universitarios y tres nuevos doctorados.

Las enseñanzas de grado son aquellas que tienen como finalidad la obtención por parte del estudiante de una formación general, en una o varias disciplinas, orientada a la preparación para el ejercicio de actividades de carácter profesional.

Por su parte, las enseñanzas de máster universitario permiten la adquisición de una formación avanzada, de carácter especializado o multidisciplinar, dirigida a la especialización académica o docente, o bien, a promover la iniciación en tareas investigadoras.

Por último, se entiende por doctorado el tercer ciclo de estudios universitarios oficiales, conducente a la adquisición de las competencias y habilidades relacionadas con la investigación científica de calidad.

Los rectores de las universidades públicas de Castilla y León -a propuesta de sus Consejos de Gobierno y con el informe favorable de sus respectivos consejos sociales- y los rectores de los centros privados -a propuesta de sus Consejos Directivos o, en su caso, sus consejos de administración- han solicitado la implantación de las siguientes enseñanzas.

En concreto, la Universidad de Burgos ofrecerá a su alumnado los grados en Ciencias Gastronómicas, con la Universidad de León y la Universidad de Valladolid, en Tecnologías Digitales para la Empresa, en Psicología y en Terapia Ocupacional; el máster universitario en Gestión, Eficiencia Energética y Rehabilitación de la Edificación; y los doctorados en Didácticas Específicas y en Ingeniería y Tecnologías Industrial, Informática y Civil.

Por su parte, la ULE implanta el Grado en Nutrición Humana y Dietética y los másteres en Investigación de la Diversidad Botánica y Zoológica y en Robótica e Inteligencia Artificial; y en el caso de la Universidad de Salamanca, el Grado en Seguridad; tres másteres universitarios: en Innovación en Didácticas Específicas para Educación Infantil y Primaria; en Intervención Social y Educativa con Infancia y Adolescencia; y en Bienestar a lo Largo de la Vida y Envejecimiento Saludable/Máster in Lifelong Well-Being & Healthy Ageing; con Friedrich-Schiller-Universität Jena (Alemania); Turun Yliopisto (Finlandia); Universidade de Coimbra (Portugal); Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" (UAIC) (Rumania); Università degli Studi di Pavía (Italia) y Université de Poitiers (Francia); y el Doctorado en Ingeniería de Sistemas Hídricos.

Finalmente, la UVA contará entre sus titulaciones con el Grado en Comunicación Digital y con los nuevos másteres en Ingeniería Biomédica; en Investigación Biomédica y Terapias Avanzadas y en Periodismo Digital: Innovación e Investigación.

En el caso de los centros universitarios privados, la Universidad Católica 'Santa Teresa de Jesús' de Ávila implantará el Grado en Farmacia y los másteres universitarios en Dirección de Recursos Humanos, en Dirección y Gestión Sanitaria, en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera, en Prevención de Riesgos Laborales y en Protección, Investigación y Preservación del Patrimonio Cultural.

Por su parte, IE Universidad ofrece a su alumnado los grados en Ciencias Ambientales para la Sostenibilidad/ Bachelor in Environmental Sciences for Sustainability y en Matemática Aplicada/Bachelor in Applied Mathematics; y dos nuevos másteres: en Arquitectura/Master in Architecture y en Estudios Jurídicos Internacionales/ Master LLM in International Legal Studies.

Por último, la UEMC contará con dos nuevos grados: en Derecho y en Enfermería; y la Universidad Internacional Isabel I de Castilla, con el Grado en Filosofía, Política y Economía.

La implantación de estos estudios, que comenzarán en el curso 2023-2024, cuenta con la verificación del Consejo de Universidades, así como con el informe favorable del Consejo de Universidades de Castilla y León y la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (ACSUCYL).

Autorizadas estas enseñanzas por el Consejo de Gobierno de Castilla y León, el Ministerio de Universidades elevará al Consejo de Ministros la propuesta para establecer el carácter oficial del título y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos, para su posterior aprobación en el Consejo de Ministros y su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).