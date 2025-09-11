Autorizados 5,5 millones para suministros en hospitales de Burgos, Salamanca, Segovia y Valladolid

VALLADOLID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha tramitado un gasto de 5.500.747 euros para la adquisición de medicamentos de Factor VIII de coagulación recombinante y cápsulas endoscópicas en Valladolid, así como para botellas de gases medicinales en Salamanca, marcapasos y desfibriladores en Segovia o soluciones de viscoelásticos en Burgos.

En primer lugar, se han destinado 1.490.724 euros al Servicio de Farmacia del Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, para la adquisición de medicamentos de Factor VIII de coagulación recombinante destinados a ayudar a controlar los trastornos de sangrado.

También se ha dado el visto bueno a 798.600 euros para el suministro de cápsulas endoscópicas y del equipo necesario para el procesamiento de imágenes en el Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

Esta técnica de diagnóstico por imagen es utilizada en el estudio del intestino delgado, de manera que con esta cápsula se lleva a cabo la grabación de imágenes que se almacenan en un registrador tipo 'Holter' y que posteriormente son analizadas.

El Hospital Clínico Universitario de Valladolid es centro de referencia para cápsula endoscópicas de las áreas de salud Este y Oeste de Valladolid, Segovia y Soria, detalla la Junta a través de un comunicado.

Asimismo, el Consejo de Gobierno ha autorizado un gasto de 2.033.697 euros para la contratación del suministro de botellas de gases medicinales de uso sanitario y no sanitario, así como el servicio de mantenimiento, para el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. El objetivo es garantizar el correcto funcionamiento y la continuidad de los servicios sanitarios en condiciones de calidad y en cumplimiento de la normativa vigente en la materia.

Se han aprobado 857.705 euros para la contratación del suministro de marcapasos, registradores de eventos, desfibriladores y electrodos implantables con destino al Servicio de Cardiología del Complejo Asistencial Universitario de Segovia.

Finalmente, se han destinado 320.021 euros para la adquisición de 7.780 soluciones de viscoelásticos para cubrir las necesidades asistenciales sanitarias del Servicio de Oftalmología del Complejo Asistencial Universitario de Burgos.