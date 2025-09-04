Autorizados más de 2,1 millones para caminos rurales en Fresno de Sayago (Zamora)

VALLADOLID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, ha aprobado el expediente del acondicionamiento de la red de caminos rurales integrados en el proceso de concentración parcelaria de la localidad zamorana de Fresno de Sayago.

Este proyecto, al que la Junta va a destinar más de 2,1 millones de euros cofinanciados con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) a través del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027 (Pepac), prevé la adecuación de casi 57 kilómetros de caminos y cuenta con un plazo de ejecución de 18 meses.

El objetivo de esta iniciativa es dotar a las fincas de reemplazo, resultantes de la concentración, de las infraestructuras adecuadas que mejoren la competitividad y rentabilidad económica de las explotaciones agrarias incluidas dentro de la superficie concentrada.