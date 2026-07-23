Autorizan contratar por 4,8 millones el mantenimiento del Sistema de Acceso a Servicios Sociales, que suma IA

VALLADOLID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado, por un importe de 4.885.975 euros, la contratación de los servicios de mantenimiento evolutivo de los módulos del Sistema de Acceso Unificado a los Servicios Sociales de Castilla y León (SAUSS).

Este contrato contempla la gestión, análisis y diseño del proyecto y los requisitos del sistema, así como el soporte para la resolución de incidencias propias y la introducción de la Inteligencia Artificial (IA) en los procesos.

Asimismo, el objetivo de este contrato es la integración de los procesos, la gestión documental y las actuaciones necesarias para asegurar su adaptación continua, la mejora funcional y la alineación con las necesidades del usuario y la organización.