Autorizan contratar por 4,8 millones el mantenimiento del Sistema de Acceso a Servicios Sociales, que suma IA

Europa Press Castilla y León
Publicado: jueves, 23 julio 2026 12:40
Seguir en

   VALLADOLID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

   El Consejo de Gobierno ha aprobado, por un importe de 4.885.975 euros, la contratación de los servicios de mantenimiento evolutivo de los módulos del Sistema de Acceso Unificado a los Servicios Sociales de Castilla y León (SAUSS).

   Este contrato contempla la gestión, análisis y diseño del proyecto y los requisitos del sistema, así como el soporte para la resolución de incidencias propias y la introducción de la Inteligencia Artificial (IA) en los procesos.

   Asimismo, el objetivo de este contrato es la integración de los procesos, la gestión documental y las actuaciones necesarias para asegurar su adaptación continua, la mejora funcional y la alineación con las necesidades del usuario y la organización.

Contador

Contenido patrocinado