Auvasa aprueba con el apoyo de los sindicatos el Plan de Movilidad en el Trabajo con 14 medidas

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VALLADOLID 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La empresa municipal de autobuses de Valladolid, Auvasa, ha aprobado con el apoyo de los sindicatos, un Plan de Movilidad en el Trabajo que incluye 14 medidas para mejorar la accesibilidad de las personas trabajadoras en las entradas y salidas a la empresa.

Auvasa se ha convertido así en una de las primeras empresas que aprueba un Plan de Movilidad en el Trabajo, en esta caso con el respaldo de las secciones sindicales de Candidatura de Trabajadores de Auvasa (CTA), CCOO y UGT, que además se incorporan a la Comisión de Movilidad para el seguimiento del plan que tendrá una vigencia de cuatro años.

El acuerdo llega en el marco de la Ley de Movilidad Sostenible en la que se establece que antes del 5 de diciembre de 2026 las empresas y las entidades del sector público con más de 200 trabajadores deberán disponer de planes que faciliten el desplazamiento al centro de trabajo.

De esta manera, Auvasa ha realizado un diagnóstico objetivo de los patrones de movilidad durante este año de sus 549 empleados --en septiembre de 2026-- y ha elaborado el Plan de Movilidad que contempla reducir los impactos ambientales, sociales y económicos asociados a la movilidad laboral.

En su negociación ha participado la representación legal de los trabajadores a través del comité de empresa, así como se han incorporado propuestas que han emitido las mencionadas secciones sindicales.

De esta manera, los grupos sindicales estarán representados en la comisión de seguimiento junto a la empresa y las secciones y un gestor de movilidad, miembro de la empresa, que liderará la ejecución operativa del plan.

En los catorce puntos que conforman el plan se establece reducir el uso del vehículo privado, incrementar la utilización del transporte público como BIKI, potenciar la movilidad activa, favorecer la movilidad compartida, disminuir las emisiones de CO2, reducir la siniestralidad laboral durante el trayecto, mejorar la accesibilidad universal e integrar criterios de igualdad e inclusión en la movilidad.

Asimismo, el plan contempla la compensación de la huella de carbono de los transportes que emitan gases de efecto invernadero y que no se puedan evitar con las medidas previstas, así como la creación de un Plan de Seguridad Vial Laboral, con campañas y medidas preventivas.

Además, el Plan de Movilidad Sostenible contempla la actualización de las líneas de autobús para el personal; la reordenación y ampliación de espacios destinados a bicicletas y vehículos de movilidad personal, en los que se priorizará la ubicación protegida, cubierta y puntos de anclaje adecuados; el establecimiento de criterios de asignación de vehículos eléctricos y optimizando rutas, y la realización de encuestas y actualización del diagnóstico de forma periódica, entre otras.