Auvasa adapta las frecuencias y horarios de sus líneas durante el periodo de Navidad

VALLADOLID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Auvasa aumenta la oferta de servicios en las líneas ordinarias en los días laborables un 15 por ciento respecto al año anterior, además de modificar la oferta de servicios conforme a la demanda de las líneas ordinarias en el periodo de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, entre el 22 de diciembre y el 7 de enero, así como los primeros y últimos servicios los días de Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo.

Todo ello con el objetivo de disponer los refuerzos necesarios para atender la posible afluencia de viajeros con motivo de las diferentes actividades que en estas fechas se realicen en la ciudad de Valladolid, especialmente los fines de semana y el día 5 de enero, coincidiendo con la cabalgata de Reyes Magos en horario de tarde.

Respecto a los días de Nochebuena y Nochevieja, las últimas expediciones de las líneas ordinarias finalizarán desde cada cabecera con horarios entre las 19.30 y las 20.00 horas.

Por su parte, los días de Navidad y Año Nuevo se modifica la salida de los primeros servicios de las líneas ordinarias, siendo, en la mayoría de los casos, a las 10.30 horas, ha informado el Ayuntamiento a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Se recuerda que el servicio búho queda suspendido los días 24 y 31 de diciembre. Todo el detalle de estos servicios puede consultarlos en la información adjunta, así como en la web www.Auvasa.es, en el perfil de la empresa en X @AuvasaVLL y en nuestro WhatsApp 686 630 909.