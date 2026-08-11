Auvasa destaca el crecimiento en un 34 por ciento del uso del bono infantil grautito de Auvasa en los últimos tres años

Archivo - Un autobús de la línea C1. - AUVASA - Archivo

VALLADOLID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La empresa municipal de transporte en autobús de Valladolid, Auvasa, ha destacado el crcimiento del uso del bono infantil gratuito, para menores de 15 años, con un incremento del 34 por ciento en las utilizaciones registradas entre los meses de enero y julio de este año con respecto a las del mismo período de 2023, con un incremento del 34,1 por ciento.

Concretamente, en los siete primeros meses de este año la cifra de usos ha superado el millón de utilizaciones, con un total de 1.019.599, frente a las 760.105 registradas en el mismo periodo de 2023.

El Ayuntamiento de Valladolid ha recordado en un comunicado recogido por Europa Press que financia íntegramente esta medida con cargo a sus presupuestos, dentro de su política de fomento del transporte público y de apoyo a las familias.

El bono infantil permite a los menores de 15 años utilizar de forma gratuita los autobuses de Auvasa en todas sus líneas, salvo los servicios especiales, mediante tarjetas personalizadas.

La evolución registrada durante los primeros siete meses del año apunta a que, de mantenerse esta tendencia, el número de utilizaciones podría alcanzar alrededor de 1,8 millones al cierre de 2026.

Para hacer posible esta gratuidad, el Ayuntamiento destinará este año 1.350.000 euros, una cantidad que "prácticamente multiplica por dos y medio la financiación municipal destinada a esta medida en 2023".

En total, el Ayuntamiento ha emitido 22.939 bonos infantiles, de los que el 51 por ciento corresponden a niños y el 49 por ciento a niñas.

Por edades, 1.332 bonos (6%) corresponden a menores de 5 años; 8.316 (36%), a niños y niñas de entre 5 y 10 años; y 13.291 (58%), al tramo de edad de entre 10 y 15 años, que concentra el mayor número de tarjetas emitidas.

El incremento en el uso del bono infantil refleja según fuentes municipales "la consolidación del transporte público como una alternativa de movilidad para los desplazamientos cotidianos de los menores y sus familias, al tiempo que la gratuidad de estos viajes supone una medida de apoyo económico para los hogares vallisoletanos".

La financiación de esta bonificación, han recalcado las mismas fuentes, "corre íntegramente a cargo del Ayuntamiento de Valladolid, que mantiene así su compromiso con el fomento del transporte público y con una movilidad más accesible para los ciudadanos más jóvenes".