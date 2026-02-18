Auvasa destaca el dato de enero, con 2,63 millones de usos, la cifra más alta este mes desde hace 16 años

Archivo - Un autobús de la línea 1 de Auvasa en Valladolid. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La empresa municipal de transporte en autobús de Valladolid, Auvasa, ha registrado un total de 2.628.645 usos en el mes de enero pasado, lo que supone un incremento del 3,4 por ciento con respecto al mismo mes de 2025 y el mejor dato en enero desde hace 16 años.

Según ha señalado el Ayuntamiento de Valladolid en un comunicado recogido por Europa Press, la compañía municipal mantiene un "continuo crecimiento" desde hace meses.

Auvasa ha publicado la estadística de enero de 2026, con un total de 2.628.645 utilizaciones. Esto ha supuesto un incremento del 3,4 por ciento respecto al mes de enero año anterior y la mayor cifra de utilizaciones de los últimos 16 años, por lo que encaran el año con "el objetivo de alcanzar los 31 millones de personas usuarias".

La utilización por parte de los jóvenes también continua su crecimiento. En el mes de enero 348.007 jóvenes utilizaron los autobuses de Auvasa con los títulos de viaje bono joven y bono30 joven.

El resultado supone un crecimiento del 4,6 por ciento respecto al mes de enero del año pasado, en consecuencia, un aumento superior a la media general de utilización en este mes.

El mayor crecimiento respecto al título de viaje utilizado, en el mes de enero, respecto al mismo mes del año anterior ha sido con el billete en efectivo, 54.156 personas utilizaron esta modalidad durante este mes, un 21,4 por ciento más.

También han destacado el crecimiento del bono mascota, con 673 utilizaciones, un 22 por ciento más que en enero del año pasado.