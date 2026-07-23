Auvasa espera superar los 32 millones de usos en 2026, lo que supondría un "récord histórico"

Evolución de los datos estadísticos de Auvasa desde su constitución. - AUVASA

VALLADOLID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La empresa municipal de autobuses de Valladolid, Auvasa, ha destacado este jueves que los datos de uso del servicio en los seis primeros meses de 2026, con 16.708.566 viajes, hace esperar que a finales de año se superen los 32 millones, lo que superaría los más de 31,5 millones de usos de 2004, año en el que se registró el "récord" todavía vigente.

Así lo han destacado fuentes de Auvasa, que han enviado un comunicado este jueves para señalar que según sus datos la empresa municipal ha superado ya los 1.200 millones de viajes desde su creación, en 1980.

Ese año se municipalizó el servicio de transporte público en autobús con la creación de Vallisoletana de Transportes Urbanos Sociedad Anónima (Vatusa), con el objetivo de garantizar el servicio prestado hasta ese momento mediante la concesión a la empresa Carrión. Posteriormente, en el año 1982, se constituyó la empresa con su actual denominación, Autobuses Urbanos de Valladolid S.A (Auvasa), que ha prestado el servicio de transporte público en la ciudad de Valladolid desde entonces.

El pasado mes de junio la ciudad de Valladolid superó esa cifra de 1.200 millones de viajes, una cifra que la compañía municipal considera "muy significativa" porque "pone de manifiesto la importancia del transporte urbano en la ciudad, y la apuesta a través de estos años por un servicio prestado por el Ayuntamiento de Valladolid".

Los datos de uso de autobús en el año 2026, con 16.708.566 en los primeros seis meses, hacen prever que "manteniéndose la tendencia creciente desde el año 2023", en este año se podrá superar el "récord histórico anual" de viajeros, por encima de los 32 millones, lo que supondrá "un hito sin precedentes en la historia reciente" del transporte urbano en la ciudad de Valladolid.

Con estas cifras, la compañía quiere "reconocer la profesionalidad y dedicación" de "todas las personas trabajadoras" que con su labor han contribuido a lograr superar los 1.200 millones de viajes, y a las personas usuarias del transporte urbano que "confían en utilizar este medio para desplazarse diariamente en la ciudad de Valladolid".