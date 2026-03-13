Auvasa licita por 6 millones de euros el suministro de repuestos para su taller

VALLADOLID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La empresa municipal de Autobuses Urbanos de Valladolid, Auvasa, ha sacado a licitación un contrato para el suministro de repuestos para su taller por un valor estimado de 6 millones de euros.

Según información disponible en la Plataforma de Contratación del Sector Público, recogida por Europa Press, la licitación se ha publicado en esta herramienta el lunes 9 de marzo.

El contrato tiene como objeto el suministro de repuestos para el taller de Auvasa y se estructura en diez lotes divididos en respuestos de motor y refrigeración; cambio, transmisión y puente posterior; eje delantero, dirección y suspensión; frenos; neumática y chasis; instalación eléctrica; carrocería; accesorios generales; mantenimiento y limpieza.

Las empresas interesadas en participar pueden presentar solicitudes hasta el 7 de abril y el proceso se desarrollará mediante Sistema Dinámico de Adquisición.

El plazo de ejecución de los contratos se prevé hasta el año 2036.