Auvasa prevé afecciones en diez líneas ordinarias con motivo de la tractorada de este jueves

Información de Auvasa sobre las líneas afectadas por la tractorada de este jueves, 15 de enero. - AUVASA

VALLADOLID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El gerente de la empresa municipal de transporte en autobús de Valladolid, Auvasa, Eduardo Cabanillas, ha explicado que la tractorada convocada durante buena parte de la jornada de este jueves, 15 de enero, en la ciudad afectará de manera "puntual" el funcionamiento de las líneas 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 24, C1 y C2.

Ante la convocatoria de manifestación con tractores por parte de Unaspi, Cabanillas ha explicado que las zonas más afectadas pueden ser el barrio de Villa de Prado, con las líneas 8 y 10; Huerta del Rey, también con la línea 8; además de Parquesol, por donde transcurren la 8 y la 9; el camino viejo de Simancas (línea 5); el puente de la Hispanidad y la avenida de Salamanca, también con la línea 10; y el entorno de avenida Gijón, Puente Mayor, Barrio de la Victoria y Avenida de Burgos, con las líneas 5, 6, C1 y C2 y posiblemente afecciones también en las líneas 3 y 24.

Auvasa realizará "en la medida de lo posible" refuerzos de líneas e itinerarios alternativos en función de la evolución de la convocatoria de manifestación con el objeto de minimizar los efectos de la afección que se puedan producir.

La compañía actualizará la información en la web de Auvasa y en las redes sociales.