Auvasa reduce en Semana Santa las frecuencias de las líneas 1, 2, 3, 6, 7, 8, 26 y Circular para adaptar a la demanda

Archivo - Modificación de servicios en Auvasa en Semana Santa. - VTLP - Archivo

VALLADOLID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La empresa municipal de autobuses de Valladolid, Auvasa, adaptará los horarios y recorridos de sus líneas durante las fechas de la próxima Semana Santa, lo que implicará, entre otras cosas, la reducción de las frecuencias entre el lunes 30 de marzo y el miércoles 1 de abril en las líneas 1, 2, 3, 6, 7, 8, 26 y Circular.

Además, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press, Debido a la celebración de los distintos actos y procesiones, los recorridos de las líneas ordinarias se verán modificados de forma temporal. Estas modificaciones se llevarán a cabo en coordinación con el resto de áreas del Ayuntamiento de Valladolid, con el fin de garantizar el correcto desarrollo de los eventos y minimizar las afecciones al servicio.

Las líneas ordinarias 1, 2, 3, 6, 7, 8, 26 y Circular adaptarán sus horarios del 30 de marzo al 1 de abril para adaptarlas a una previsible menor demanda.

Así, la línea 1 que habitualmente tiene una frecuencia de entre 9 y 12 minutos los días de diario --según se puede consultar en la aplicación Moovit, vinculada a la web de Auvasa--, pasará estos días a circular cada 11 a 13 minutos.

La línea 2, con frecuencia orientativa de 11 a 14 minutos, pasará estos días a circular cada 12 a 16 minutos.

Los usuarios de la línea 3, que suele circular cada 15-18 minutos, verán ampliadas las esperas hasta los 20 minutos; mientras que la línea 6 pasará de 10-14 a 11-15 minutos; y la línea 7, también aproximadamente de 10-14 a 11-15 minutos.

En el caso de la línea 8, con frecuencia habitual cada 12-14 minutos, pasará a tener de 14 a 17 minutos; y las líneas circulares, con 10-12 minutos en el caso de la C1 y 10-13 en la C2, pasarán en estos días de Semana Santa a tener frecuencia cada 15-16 minutos.

Finalmente, la línea 26, entre plaza de España y el Centro San Juan de Dios, que cuenta con dos frecuencias cada día de diario en cada sentido, pasará a tener sólo una --a las 8.30 desde la plaza de España y a las 17.00 desde San Juan de Dios--.

El servicio búho (los días 27 y 28 de marzo, y los días 1, 2, 3 y 4 de abril) mantendrá su operatividad con desvíos programados de acuerdo con los recorridos previstos por los actos de la Semana Santa. Se seguirán prestando los servicios a primera hora con las líneas matinales y las de polígonos industriales.