Auvasa y los sindicatos rubrican un convenio "histórico" después de 13 años, aunque "austero" y sin unanimidad

Firma del Convenio Colectivo de Auvasa en Valladolid. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid, la empresa municipal Auvasa y los sindicatos que conforman la representación laboral han firmado el documento del convenio colectivo acordado recientemente de forma mayoritaria, sin unanimidad ya que CSI-F votó en contra y UGT se abstuvo, calificado de "histórico" por el alcalde, Jesús Julio Carnero, y por varios de los representantes, aunque también se ha señalado su austeridad en lo salarial.

La rúbrica se ha escenificado en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento, con una firma simbólica por parte de los representantes de equipo de Gobierno, empresa y sindicatos, ya que como ha explicado Carnero posteriormente, la firma oficial ha conllevado casi "dos horas" ya que han dejado su sello hasta 15 personas en todas las hojas del documento. De hecho, como detalle, el regidor le ha entregado una copia al presidente del Comité de Empresa, Arturo Barrul.

El regidor ha calificado este hecho de "histórico" sobre todo por el hecho de que no se conseguía firmar un nuevo convenio desde hace más de 13 años, dado que el anterior acuerdo data de finales de 2012 y sólo estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2013. Además, ha subrayado que simplemente se haya conseguido el acuerdo por la incidencia que tiene para los cerca de 500 trabajadores indefinidos de la empresa de transporte en autobús.

La importancia de la firma, a juicio de Carnero, se da tanto para los trabajadores, como para la empresa como "muy especialmente" para los vecinos de la ciudad, ya que ha afirmado que si Auvasa se encuentra en "cifras históricas" de uso es porque los ciudadanos utilizan "cada vez mejor y con más facilidad" el transporte público en autobús. Buena parte de ese mérito, ha añadido, corresponde a los trabajadores, a quienes ahora se han podido ofrecer unas mejores condiciones.

Por todo ello ha agradecido el "compromiso" de los representantes sindicales, incluida la organización que no ha apoyado la aprobación del Convenio Colectivo (CSI-F), porque con ésto se ha podido expresar "la capacidad de ponerse de acuerdo" para satisfacer tanto las demandas laborales como las necesidades de los usuarios.

RECORRIDO DE LOS ÚLTIMOS 13 AÑOS

Desde la finalización de la vigencia inicial del anterior convenio, según ha explicado el gerente de Auvasa, Eduardo Cabanillas, han transcurrido 12 años y nueve meses en los que se produjeron 127 sesiones de la comisión negociadora, 92 de ellas entre 2014 y 2024 en "diez años sin avances".

A partir del 7 de marzo de 2024, nueve meses después de la entrada del actual equipo de Gobierno formado por PP y Vox, se han mantenido 35 reuniones que han conducido a la firma del nuevo convenio.

El nuevo documento estará vigente, con retroactividad, desde 2026 hasta finales de 2028, por lo que en 2029 se prevé que se inicie una nueva negociación en la que Cabanillas ha asumido que habrá "trabajo".

En el acto de presentación del acuerdo a los medios de comunicación han intervenido representantes de los cuatro sindicatos que conforman el Comité de Empresa, y dos de ellos, los de CCOO, Ángel Martín, y UGT, Francisco Javier del Pozo, se han emocionado en sus intervenciones al mencionar sobre todo las "tensiones" que se han vivido en estos 13 años falta de acuerdo y negociaciones.

En este sentido, el presidente del Comité de Empresa, del sindicato CTA que es el que cuenta con más representantes en este órgano, ha subrayado que comprende "perfectamente" que sus compañeros se emocionen y ha explicado que "el grado de tensión al cual se llega" en este proceso es "muy complejo" dado que recuerda que tienen "530 familias detrás".

Ahora, ha querido centrarse en la "trascendencia" de la firma y en "no mirar hacia atrás", además de destacar el desbloqueo de la jubilación parcial, una demanda sindical vigente también desde hace años y que ha provocado hace sólo unos meses el último choque reseñable entre representantes sindicales y empresa.

En esta cuestión han coincidido todos los representantes, pues como ha reseñado Francisco Javier del Pozo, de UGT, era algo que debían "por responsabilidad" a los trabajadores que lo han "dado todo" por la empresa. El sindicalista ha apuntado que actualmente hay una treintena de empleados que han solicitado acogerse a ese derecho, por lo que en su lugar habrá otras tantas personas incluidas en la bolsa de empleo que accederán a la empresa.

Del Pozo ha precisado que la abstención de su organización se ha debido "no a que falten cosas" en el convenio, si no a que sometieron el acuerdo a consulta de sus afiliados y "básicamente la mitad votaron a favor y la mitad, en contra".

VOTO EN CONTRA POR LA FALTA DE "REFERÉNDUM" GENERAL

Por su parte, el representante de CSI-F, Alfonso García Muñoz, ha explicado el voto discrepante por parte de esta organización, en que pusieron como "condición" para apoyarlo que se sometiera a "referéndum" entre la plantilla el contenido, pero ha destacado que la firma debe tomarse como "base" y para que en futuros convenios se cuente "con la totalidad de los trabajadores".

Eso sí, García Muñoz ha definido el convenio como "bastante austero" en lo relativo a las retribuciones, pues como han apuntado otros representantes, la mayoría de la plantilla mantiene un salario "muy parecido" al actual, si bien sí que se incrementa en mayor medida para "compañeros que lo necesitaban más".

En suma, la masa salarial del medio millar de trabajadores de Auvasa pasará con estos acuerdos de los 21,07 millones de euros de 2025 a 21,72 millones de euros previstos para 2026, un 3,1 por ciento más.

Por otra parte, se han destacado las "mejoras sociales" y la inclusión de trabajadores de nuevos servicios que no estaban sujetos al anterior convenio, principalmente los del aparcamiento subterráneo de la Plaza Mayor y no así los de Biki y Parkibici, dado que éstas se gestionan mediante contratos adjudicados a empresas privadas.

"BUENO PARA TODOS".

Por parte de CCOO, Ángel Martín ha mostrado su emoción por que los sindicatos perseguían un acuerdo desde hace mucho tiempo, y ahora se ha podido cerrar una "herida abierta de 13 años", para lo cual ha incidido en que se ha "luchado mucho", en ocasiones se ha tenido que "tensionar mucho" la negociación hasta poder llegar a un punto de acuerdo que considera "bueno para todos".

El presidente de la comisión negociadora, Urbano Blanco --también del sindicato CTA-- ha mencionado, por otra parte, que el alcalde no haya "faltado a su palabra" dada antes de las elecciones de 2023, cuando se reunión con los sindicatos y se comprometió a lograr un nuevo convenio, y también a la ausencia de "ingerencias políticas a pesar de que algunos hayan querido mezclar la política, tanto por la parte social como del Ayuntamiento".

NOVEDADES

Entre las novedades destacadas por el gerente de Auvasa está el desbloqueo de la antigüedad, que contempla un incremento unitario de este concepto en un 11 por ciento en los trienios, que además elevan su límite de seis a ocho. También se ha desbloqueado el complemento por trabajar sábados, domingos y festivos. Se han ampliado complementos retributivos a más grupos profesionales.

Se han regulado servicios especiales, se incluye como prestaciones a los trabajadores la ayuda para la escuela infantil y una "escuela de espalda", mientras que se incorporan procedimientos específicos para el acceso y promoción dentro de la empresa bajo los principios de "igualdad, mérito y capacidad".