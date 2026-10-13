Auxiliada tras caer a una poza de agua desde una plataforma del Faedo de Ciñera (León)

LEÓN, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Rescate de la Junta auxilió ayer a una mujer de unos 40 años después de caerse a una poza de agua desde una plataforma del Faedo de Ciñera, en el término de La Pola de Gordón (León).

Los hechos se produjeron ayer a las 14.30 horas, momento en el que el 1-1-2 recibió una llamada alertando de esta situación y de que la herida estaba acompañada por varias personas en una zona inaccesible para vehículos por tierra.

El gestor puso en comunicación al alertante con personal de Emergencias Sanitarias para recibir indicaciones sobre cómo ayudar a la herida hasta la llegada de la asistencia, y con los técnicos del centro coordinador de emergencias, quienes fijaron en concreto la ubicación de la accidentada dentro de la senda, y movilizaron el Grupo de Rescate y Salvamento de Protección Civil, cuyo helicóptero salió a la zona con el equipo de rescate, incluida una rescatadora enfermera.

Tras localizar el lugar en el que se encontraba la herida, descendió el equipo de rescate mediante sendas maniobras de grúa desde el helicóptero. Tras valorar el estado de la herida, que presentaba una posible fractura en el brazo, se la extrajo del lugar y se le encamilló para ser izada al helicóptero mediante una maniobra de grúa junto con la rescatadora enfermera.

Tras recuperar al segundo rescatador, el helicóptero voló hasta La Robla, donde una ambulancia de Emergencias Sanitarias recogió a la herida. Una vez atendida en el centro de salud, fue evacuada al hospital de León en la ambulancia de Emergencias Sanitarias junto con personal de Atención Primaria.