Auxiliado un joven de 19 años en la Peña Negra en Candelario (Salamanca)

Imagen del helicóptero de rescate de un joven de 19 años auxiliado en la Peña Negra en Candelario (Salamanca) - @112CYL

CANDELARIO (SALAMANCA), 13 (EUROPA PRESS)

Un joven de 19 años ha tenido que ser auxiliado y rescatado al encontrarse indispuesto y estar en una zona de la Peña Negra en Candelario (Salamanca) que era inaccesible para ambulancia, según los datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 y recoge Europa Press.

Los hechos se remontan a las 18.51 horas del domingo, 12 de octubre, cuando se informó al 112 de la localización muy cerca del pico Peña Negra de un joven de 19 años que estaba indispuesto y necesitaba asistencia sanitaria urgente.

El gestor del 112 realizó una multiconferencia con Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que se encargó de realizar una primera valoración e indicó al alertante lo que debía hacer hasta que lleguasen los servicios de emergencia, y con el Centro Coordinador de Emergencias, que se encargó de coordinar el incidente y de localizar la ubicación exacta de la víctima. También movilizó el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, uno de ellos enfermero.

Además, desde el 1-1-2 se dio aviso del incidente a la Guardia Civil, a los Bomberos de la Diputación de Salamanca, que movilizaron una dotación de Béjar, y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-.

Los Bomberos de la Diputación de Salamanca fueron los primeros en llegar al lugar y acercaron a la víctima hasta la pradera de la Peña de la Cruz, donde, el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León se encargó de recogerlo y evacuarlo hasta el campo de fútbol de Béjar, el punto de traspaso pactado entre el técnico del Centro Coordinador de Emergencias y Emergencias Sanitarias -Sacyl-. Allí esperaba una ambulancia medicalizada que atiende al joven y lo trasladó posteriormente al hospital.