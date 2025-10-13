Auxiliado un joven tras lesionarse un ojo con un producto químico en un refugio de Gredos

Imagen del rescate del joven herido en un ojo en un refugio de Gredos - @112_CYL

ÁVILA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 25 años ha tenido que ser auxiliado este lunes, 13 de octubre, tras lesionarse un ojo con un producto químico cuando se encontraba en el refugio de la Laguna Grande de Gredos, en la provincia de Ávila.

Según los datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112, el Centro Coordinador de Emergencias ha dirigido el rescate de este joven tras recibir una llamada a las 18:28 horas de un alertante que informó de que un joven de 25 años se había lesionado en el ojo con un producto químico

El gestor del 112 realizó una multiconferencia con Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que se encargó de realizar una primera valoración e indicó que era necesario evacuarle "lo antes posible" y con el Centro Coordinador de Emergencias, que se encargó de coordinar el incidente y movilizó el helicóptero de rescate de la Junta con dos rescatadores, uno de ellos enfermero.

Además, desde el 1-1-2 se dio aviso del incidente a la Guardia Civil y, por protocolo, a los Bomberos de Ávila.

Al llegar, el helicóptero aterrizó en el refugio. El rescatador enfermero realizó una primera cura al joven al que ayudaron a subir al helicóptero para trasladarlo hasta el helipuerto de Barco de Ávila, el punto de traspaso pactado entre el técnico del Centro Coordinador de Emergencias y Emergencias Sanitarias -Sacyl-. Allí esperaba el personal sanitario que se encargó de trasladar al herido a un centro médico.