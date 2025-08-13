Auxiliado esta mañana en Palencia un anciano, deshidratado, tras sufrir un accidente de moto el día anterior

PALENCIA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palencia ha auxiliado a primera hora de esta mañana, deshidratado y desorientado, a un varón de avanzada edad que el día anterior sufrió un accidente con su moto a pocos kilómetros de la capital, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

Sobre las 08.10 horas de este miércoles, en la zona del Camino Figueldo, a unos siete kilómetros de la ciudad, un informante alertaba al 112 de que un varón de avanzada edad le había pedido agua y le había explicado que había sido víctima de un accidente con su moto el día anterior y había pasado la noche a la intemperie.

El comunicante había notado que el anciano se hallaba con síntomas de deshidratación y desorientación, con lo que sobre las 09.45 horas la Unidad de Medio Ambiente se trasladaba al lugar y localizaba a esta persona. Dado el difícil acceso a la zona para la ambulancia, se ha decidido trasladar al varón en el coche policial hasta el Hospital Río Carrión, donde ha quedado ingresado