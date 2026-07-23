Auxilian a un montañero tras sufrir un síncope durante una ruta en la Sierra de Gredos, en Candeleda (Ávila) - JCYL

ÁVILA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Rescate y Salvamento de la Junta ha auxiliado a un montañero que sufrió un síncope mientras realizaba una ruta por la Sierra de Gredos, en el término municipal de Candeleda (Ávila), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El rescate comenzó a las 16.12 horas del miércoles, cuando la sala de operaciones del 112 de Castilla y León recibió una llamada en la que se informaba de que un montañero había sufrido un desvanecimiento en una zona próxima al Risco de la Campana, a unos 2.300 metros de altitud. El afectado había recuperado la consciencia, aunque continuaba indispuesto, y formaba parte de un grupo de dos personas.

El gestor del 112 estableció una multiconferencia con Emergencias Sanitarias-Sacyl, cuyos profesionales realizaron una primera valoración telefónica e indicaron al alertante cómo actuar hasta la llegada de los servicios de emergencia.

Paralelamente, el Centro Coordinador de Emergencias movilizó el helicóptero de rescate de la Junta con dos rescatadores, una de ellos enfermera, y avisó también a la Guardia Civil.

Una vez en la zona, la aeronave tuvo que realizar varios vuelos para localizar al montañero y, debido a las fuertes rachas de viento, dejó a los rescatadores en un punto cercano para que accedieran a pie hasta el lugar del incidente.

Tras localizar al afectado, la rescatadora enfermera comprobó que se había recuperado del síncope y el montañero rechazó asistencia sanitaria al manifestar su intención de continuar la ruta, por lo que fue acompañado por los rescatadores hasta el refugio de la Laguna Grande, donde volvió a ser valorado.

Tras confirmar que se encontraba en buen estado, el operativo dio por finalizada la intervención.