Auxilian a un senderista que había sufrido un golpe de calor en Pradoluengo (Burgos)

El Grupo de Rescate de la Junta de Castilla y León auxilia a un senderista en Pradoluengo (Burgos) - JCYL

BURGOS, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Rescate de la Junta ha auxiliado en helicóptero a un varón de 36 años que había sufrido un golpe de calor cuando realizaba la senda Enrique del Rivero, situada en la localidad burgalesa de Pradoluengo, y no conseguía recuperarse, según ha informado el 112 de Castilla y León.

El Centro Coordinador de Emergencias ha dirigido el rescate que ha comenzado al recibirse una llamada en la sala de operaciones del 112 a las 17.17 horas que solicitaba asistencia para un senderista en la mencionada zona, inaccesible para vehículos.

El gestor del 112 ha realizado una multiconferencia con Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que se ha encargado de realizar una primera valoración e indicar al alertante lo que debía hacer hasta que llegasen los servicios de emergencia.

También se ha comunicado con el Centro Coordinador de Emergencias, que se ha encargado de coordinar el incidente localizando la ubicación exacta de la víctima y movilizando el helicóptero de rescate con dos rescatadores, una de ellas enfermera. Además, ha dado aviso del incidente a la Guardia Civil y, por protocolo, a los Bomberos de Burgos.

Al llegar, el helicóptero se ha quedado en estacionario para que pudieran descender los rescatadores y ya en zona han atendido al varón, que presentaba signos de un posible golpe de calor.

Más tarde, el helicóptero ha apoyado uno de los patines y los rescatadores han ayudado a la víctima a subir para poder ser evacuado hasta Pradoluengo, el punto de traspaso pactado entre el técnico del Centro Coordinador de Emergencias y Emergencias Sanitarias -Sacyl-. Allí, esperaba personal sanitario que se ha encargado de atender al varón de 36 años.