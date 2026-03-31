AV. CyL registra la tasa más baja de violencia de género en España, con 48,4 víctimas por cada 10.000 mujeres

Archivo - La ministra de Igualdad, Ana Redondo. Foto archivo - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León ha registrado durante el año 2025 la tasa de víctimas de violencia de género más baja de toda España, con una ratio de 48,4 mujeres por cada 10.000, según los datos anuales del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género hechos públicos este martes.

Esta cifra sitúa a la comunidad autónoma como la región con menor incidencia de este tipo de violencia en el territorio nacional, situándose 25,6 puntos por debajo de la media española, que se ha fijado en 74 víctimas por cada 10.000 mujeres.

A nivel nacional, los órganos judiciales con competencias en violencia sobre la mujer han recibido un total de 204.342 denuncias durante el pasado año, lo que ha supuesto un incremento del 2,64 por ciento respecto al ejercicio anterior. El número total de mujeres víctimas en el conjunto del país ha ascendido a 185.188, de las cuales el 61,63 por ciento han sido de nacionalidad española y el 38,37 por ciento restante han tenido otras nacionalidades.

En cuanto a la procedencia de las denuncias en el ámbito estatal, el 71,61 por ciento han sido presentadas directamente por las propias víctimas, bien en el juzgado o en dependencias policiales, mientras que el entorno familiar solo ha denunciado en el 1,96 por ciento de los casos. La intervención directa de la policía ha sido el origen del 16,25 por ciento de las denuncias, seguida por la remisión de partes de lesiones, que ha supuesto el 7,07 por ciento del total de los asuntos registrados.

Respecto a las medidas de protección, los órganos judiciales españoles han recibido 47.944 solicitudes de órdenes de protección, un 2,68 por ciento menos que en 2024, de las que se han acordado finalmente el 68,4 por ciento. Además, se han adoptado 59.158 medidas penales, siendo las más frecuentes la prohibición de comunicación y la orden de alejamiento, así como 19.127 medidas civiles para la protección de la mujer y de los menores.

Finalmente, el balance judicial de 2025 ha mostrado un aumento en la eficacia de la justicia, ya que el 82,36 por ciento de las 60.942 sentencias dictadas han sido condenatorias.

Por otro lado, el informe ha destacado que el 11,33 por ciento de las víctimas a nivel nacional se han acogido a la dispensa del deber de declarar, una decisión que han tomado 20.977 mujeres, lo que representa un aumento del 12,60 por ciento en comparación con el año anterior.