Suspendido el juicio del crimen de la Circular al no comparecer uno de los defensores

VALLADOLID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El juicio con jurado por el denominado 'crimen de la Plaza Circular' de Valladolid ha quedado suspendido, momentáneamente, este jueves cuando se iba a celebrar la tercera jornada ante la ausencia, injustificada, del letrado de uno de los seis acusados del robo y muerte de la anciana María A, en cuyo domicilio penetraron, supuestamente, tres de ellos la mañana del 17 de octubre de 2018.

La sorpresa saltaba pasadas las 21.30 horas cuando el magistrado que preside el jurado anunciaba la incomparecencia, sin justificación, del letrado defensor del acusado Arso A.I, ante lo cual la fiscal del caso, con la adhesión del resto de acusaciones y defensores, solicitaba la suspensión de la vista con el fin de evitar la indefensión del citado encausado.

La solicitud ha sido aceptada por el presidente, que ha emplazado a las partes a las 11.00 horas para tomar una decisión definitiva, una vez que se requiera al defensor ausente una justificación de su incomparecencia y en su caso, en el supuesto de que a éste le sea imposible acudir este jueves, plantearle la posibilidad de que la representación de su cliente pueda llevarla a cabo un compañero de despacho u otro abogado asignado de oficio.

Por tal motivo, la celebración de la tercera jornada en el día de hoy permanece en el aire y supone un contratiempo más a un proceso que el primer día estuvo centrado en la selección del jurado y en la lectura "tediosa"--se prolongó durante tres horas--de los escritos de calificación provisional de las nueve partes personadas en la causa por parte del Letrado de la Administración de Justicia, ante la necesidad de que los cinco procesados, de origen búlgaro, contaran con traducción simultánea.

El proceso trata de dirimir si el empresario protésico dental Rubén A.R, presunto cabecilla, se concertó con Arso A.I. para, con el apoyo de los también búlgaros Emil A.M, Antón A.M, Gabriel E.K. y Gabriel M.K, perpetrar un robo en una vivienda de la Plaza Circular que ocupaba María A, de 73 años, para apoderarse de importantes cantidades de dinero y joyas que, a través de un informante no identificado, sabían que guardaba en una caja fuerte.

El robo, sin embargo, se complicó y tres de los autores materiales del asalto acabaron con la vida de la anciana--falleció a causa de una insuficiencia cardiaca--tras golpearla brutalmente y dejarla maniatada y amordazada al abandonar de forma precipitada el inmueble, sin que obtuvieran más que unos anillos que arrebataron a la víctima.