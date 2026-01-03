Avanza la ampliación del polígono Zamora Norte que permitirá sumar más de 48 hectáreas de nuevo suelo industrial

Juan Carlos Suárez-Quiñones en las obras de ampliación del polígono industrial Zamora Norte. - JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

ZAMORA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las obras de ampliación del polígono industrial Zamora Norte, en el municipio de Monfarracinos, avanzan conforme a calendario y permitirán incorporar más de 48 hectáreas de nuevo suelo industrial, todo ello en una actuación que cuenta con una inversión de 18,25 millones de euros.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha visitado las obras de urbanización de dicha ampliación, que fue aprobada mediante un protocolo firmado por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, el pasado 4 de diciembre.

La ampliación del polígono industrial contempla el desarrollo de 48,4 hectáreas adicionales de suelo, contiguas al área ya existente, con el objetivo de responder a la demanda empresarial registrada en ese enclave y facilitar la implantación de nuevas actividades productivas, según ha informado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

Las obras de urbanización comenzaron en abril y tienen un plazo de ejecución de 18 meses, período dentro del cual se dotará al nuevo ámbito de todas las infraestructuras necesarias de viario, servicios y equipamientos.

La actuación permitirá alcanzar una superficie total superior a 1,4 millones de metros cuadrados, con lo que se pretende consolidar el polígono de Zamora Norte como uno de los principales espacios industriales de la Comunidad.

La visita del consejero se enmarca en el seguimiento de las actuaciones de suelo industrial en ejecución por parte de la Junta de Castilla y León con el objetivo de garantizar su correcto desarrollo y su puesta a disposición del tejido empresarial en el menor plazo posible.