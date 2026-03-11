Avanza la puesta en valor del yacimiento de La Tejada para ser referente en el Camino de Santiago por Palencia

Armisen visita las obras de protección del yacimiento de La Tejada. - DIP PALENCIA

PALENCIA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia continúa avanzando en su estrategia para poner en valor del patrimonio histórico provincial con las obras de cubrición y adecuación del yacimiento arqueológico de La Tejada, que se convertirá en un espacio referente en el Camino de Santiago a su paso por la provincia.

Los trabajos han permitido ya demoler la antigua nave, ejecutar parte de la cimentación y levantar los primeros muros de hormigón del futuro edificio, ubicado en el municipio de Quintanilla de la Cueza, según ha comprobado la presidenta de la Institución, Ángeles Armisén, durante la visita realizada este miércoles.

Armisén ha estado acompañada por el vicepresidente segundo y diputado de Acción Territorial, Urbano Alonso; la diputada de Cultura, Carolina Valbuena, y el diputado de zona, Javier Villafruela, además del representante de la empresa ejecutora, Eduardo Rubio, y los arquitectos del departamento de Arquitectura responsables del proyecto.

Las obras comenzaron tras el acta de replanteo firmada el 26 de junio del año pasado y cuentan con un plazo de ejecución de diez meses y hasta la fecha se han certificado 850.000 euros, lo que representa aproximadamente el 16 por ciento del presupuesto previsto aunque la previsión es alcanzar el 60 por ciento de la obra antes del próximo 31 de mayo.

El proyecto, con una inversión global superior a 5 millones de euros, se financia con 3 millones procedentes del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 125.000 euros de la Junta y más de 1,9 millones aportados por la Diputación, que "mantiene su compromiso con la recuperación y la puesta en valor del patrimonio histórico provincial" como recurso estratégico para el desarrollo turístico, como así lo ha afirmado Armisén.

La actuación busca convertir La Tejada en un enclave complementario de la Villa Romana de La Olmeda y amplia la oferta cultural y turística vinculada al legado romano en la provincia de Palencia y su ubicación en el Camino de Santiago Francés aporta "un valor añadido" al ofrecer un nuevo punto de interés cultural para los peregrinos.

PROTEGER EN YACIMIENTO.

La actuación tiene como objetivo principal proteger los vestigios arqueológicos de la villa romana mediante la construcción de un edificio que cubra y preserve toda la zona excavada, y permitir al mismo tiempo su visita y comprensión por parte del público, con un modelo similar al desarrollado en La Olmeda.

El proyecto plantea un edificio formado por tres grandes volúmenes paralelos, adaptados a la disposición del yacimiento. Este diseño permitirá no solo proteger los restos actuales, sino también facilitar futuras ampliaciones del edificio si aparecen nuevos hallazgos arqueológicos.