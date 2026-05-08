La Avenida Mundial 82 de Valladolid recupera el tráfico tras finalizar en plazo los trabajos en la rotonda del ferial

La rotonda de conexión con la calle Padre José Acosta vuelve a estar operativa desde este viernes

La Avenida Mundial 82 de Valladolid recupera el tráfico tras finalizar en plazo los trabajos en la rotonda del ferial
La Avenida Mundial 82 de Valladolid recupera el tráfico tras finalizar en plazo los trabajos en la rotonda del ferial - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Europa Press Castilla y León
Publicado: viernes, 8 mayo 2026 14:47
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   VALLADOLID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

   La Avenida del Mundial 82 y la rotonda de conexión con la calle Padre José Acosta de Valladolid han quedado reabiertas al tráfico este viernes, 8 de mayo, tras completarse la fase prevista de las obras de tendido de la línea eléctrica subterránea que se ejecutan en la zona.

   La actuación se ha desarrollado dentro de los plazos y compromisos establecidos, según ha informado el Ayuntamiento a través de un comunicado recogido por Europa Press.

   Con esta reapertura, los conductores vuelven a poder utilizar este acceso para dirigirse a Parquesol, al estadio José Zorrilla y al entorno del centro comercial desde la rotonda del Ferial.

   Las obras continúan en el tramo de la calle Padre José Acosta, entre el by-pass situado frente al restaurante Buena Brasa y la pasarela peatonal del parque de Las Contiendas.

   Durante esta nueva fase se mantendrá la circulación de entrada y salida de Valladolid mediante un sistema provisional de desdoblamiento de calzada y señalización temporal de obras.

   Además, la glorieta funcionará de manera similar a la habitual mediante regulación con semáforo provisional, facilitando los movimientos de tráfico y los accesos al entorno.

   En todo caso, debido a la continuidad de los trabajos, se recomienda a los conductores que utilicen itinerarios alternativos y quienes accedan a Valladolid desde la A-62 pueden utilizar las salidas anteriores de la autovía: la del km 127 (Estadio José Zorrilla) o la del km 128 (Avenida de Zamora).

   Para cualquier incidencia o cambios en el calendario, los ciudadanos podrán consultar la información actualizada en la web del Ayuntamiento de Valladolid https://www.valladolid.es/es/temas/hacemos/policia-municipal/informacion-trafico-a136/cortes-trafico-ocupaciones-calzada y en la página web la empresa https://lightsourcebp.com/es/project/proyectos-solares-valle/.

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