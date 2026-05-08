La Avenida Mundial 82 de Valladolid recupera el tráfico tras finalizar en plazo los trabajos en la rotonda del ferial - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Avenida del Mundial 82 y la rotonda de conexión con la calle Padre José Acosta de Valladolid han quedado reabiertas al tráfico este viernes, 8 de mayo, tras completarse la fase prevista de las obras de tendido de la línea eléctrica subterránea que se ejecutan en la zona.

La actuación se ha desarrollado dentro de los plazos y compromisos establecidos, según ha informado el Ayuntamiento a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Con esta reapertura, los conductores vuelven a poder utilizar este acceso para dirigirse a Parquesol, al estadio José Zorrilla y al entorno del centro comercial desde la rotonda del Ferial.

Las obras continúan en el tramo de la calle Padre José Acosta, entre el by-pass situado frente al restaurante Buena Brasa y la pasarela peatonal del parque de Las Contiendas.

Durante esta nueva fase se mantendrá la circulación de entrada y salida de Valladolid mediante un sistema provisional de desdoblamiento de calzada y señalización temporal de obras.

Además, la glorieta funcionará de manera similar a la habitual mediante regulación con semáforo provisional, facilitando los movimientos de tráfico y los accesos al entorno.

En todo caso, debido a la continuidad de los trabajos, se recomienda a los conductores que utilicen itinerarios alternativos y quienes accedan a Valladolid desde la A-62 pueden utilizar las salidas anteriores de la autovía: la del km 127 (Estadio José Zorrilla) o la del km 128 (Avenida de Zamora).

Para cualquier incidencia o cambios en el calendario, los ciudadanos podrán consultar la información actualizada en la web del Ayuntamiento de Valladolid https://www.valladolid.es/es/temas/hacemos/policia-municipal/informacion-trafico-a136/cortes-trafico-ocupaciones-calzada y en la página web la empresa https://lightsourcebp.com/es/project/proyectos-solares-valle/.