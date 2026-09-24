Ávila aborda la trata y la explotación sexual con una nueva guía para la intervención psicológica

El Ayuntamiento de Ávila y Apramp presentan una guía de intervención para abordar casos de trata de personas y explotación sexual - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila y la asociación Apramp han presentado este jueves una Guía de Intervención Psicológica elaborada por esta entidad para abordar casos de trata de personas y explotación sexual.

La teniente de alcalde de Servicios Sociales del Consistorio, Paloma del Nogal, ha abierto la jornada informativa que se ha celebrado esta mañana en el Episcopio, para dar a conocer un fenómeno que va en aumento y que se constituye en una forma de violencia y de esclavitud contemporánea que vulnera la dignidad y libertad de las personas.

Con la presencia de Blanca Rubio, coordinadora de Apramp en Ávila, Salamanca y Zamora, y de Nieves Andrés, vicedecana del Colegio de Psicología de Castilla y León, además de contar con el testimonio de una superviviente de trata de seres humanos, la jornada ha estado dirigida a la sociedad en general y, de forma específica, a profesionales de la psicología, servicios sociales, sanidad, educación, fuerzas y cuerpos de seguridad, profesionales del ámbito jurídico o entidades del tercer sector.

La jornada, enmarcada en las actividades organizadas por el Ayuntamiento de Ávila en torno al Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres, Niñas y Niños, que se conmemora el 23 de septiembre, ha abordado orientaciones para la intervención psicológica desde un enfoque basado sobre los derechos humanos, la perspectiva de género, la atención informada por el trauma o la recuperación integral de las víctimas.