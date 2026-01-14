Ávila Auténtica se expandirá a los mercados nacionales e internacionales en 2026 con su presencia en nueve ferias

El vicepresidente primero y diputado de Desarrollo Rural y Medio Ambiente de la Diputación de Ávila, Jesús Martín, durante la presentación de la presencia en ferias de Ávila Auténtica. - DIPUTACIÓN DE ÁVILA

ÁVILA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Ávila Auténtica, la marca colectiva de la Diputación abulense, se expandirá durante 2026 a los principales mercados nacionales e internacionales del sector agroalimentario con una presencia planificada en nueve ferias profesionales y una inversión aproximada de 350.000 euros destinada a impulsar la proyección comercial de las empresas adheridas.

Así lo ha asegurado este miércoles el vicepresidente de la Diputación de Ávila y diputado de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Jesús Martín, quienes han detallado el calendario de ferias y encuentros profesionales en los que participará la marca a lo largo de este año.

La presencia vuelve a diseñarse atendiendo a los intereses y preferencias de las empresas asociadas, coincidiendo además con el 15 aniversario de la creación de Ávila Auténtica, que se cumple este mes de enero.

Durante 2026, la marca colectiva ofrecerá a decenas de empresas la posibilidad de participar en algunas de las citas profesionales más relevantes del panorama alimentario, tanto en España como fuera de sus fronteras, al considerarse estas ferias herramientas "clave" para la promoción, la comunicación y la apertura de nuevos canales comerciales.

En el ámbito nacional, Ávila Auténtica estará presente en siete ferias que, aunque se celebran en territorio español, cuentan con un marcado carácter internacional.

La primera cita será Barcelona Wine Week, que se celebrará del 2 al 4 de febrero en el recinto ferial de Montjuïc y en la que la marca participará por sexta vez con la presencia de once bodegas abulenses.

La programación continuará en marzo con la participación, del 13 al 15, en Gustoko, en Bilbao, una feria bienal en la que Ávila Auténtica ha estado presente en anteriores ediciones y a la que acudirá en esta ocasión con nueve empresas agroalimentarias.

CERTÁMENES NACIONALES Y EXTRANJEROS

Ese mismo mes, del 23 al 26 de marzo, la marca participará en Alimentaria, la gran feria española de la alimentación, con la presencia de 12 asociados en Barcelona. También en primavera, del 13 al 16 de abril, Ávila Auténtica acudirá al Salón Gourmet, que se celebrará en Ifema, en Madrid. Se tratará de la decimotercera participación de la marca en este encuentro, considerado uno de los más importantes de Europa, y contará con la presencia de 15 empresas.

Tras el parón estival, la actividad ferial se retomará en septiembre con la participación en Fromago, en Zamora, del 17 al 20 de septiembre, una cita bienal dedicada principalmente al sector quesero, en la que Ávila Auténtica participará por segunda vez con 10 de las marcas acogidas a la marca. A finales de ese mismo mes, del 25 al 27 de septiembre, estará presente en Beermad, el gran evento madrileño de la cerveza artesana, con la participación de ocho empresas, y cerrará su presencia nacional en Biocultura, dedicada a productos ecológicos y consumo responsable, a la que acudirá por segundo año consecutivo con cinco empresas.

En el ámbito internacional, Ávila Auténtica ha planificado su presencia en dos ferias profesionales fuera de España. Por un lado, acudirá por segunda vez a Speciality & Fine Food Fair, que se celebrará en Londres los días 8 y 9 de septiembre, tras los buenos resultados obtenidos en su primera participación en 2025 y a la que volverá inicialmente con tres empresas.

Por otro, debutará en TuttoFood, en Milán, una de las ferias agroalimentarias más importantes de Europa, con más de 4.000 empresas expositoras y cerca de 95.000 visitantes profesionales, en la que está prevista la participación de cinco empresas abulenses.

Además de la presencia en ferias, durante 2026 se dará continuidad a otras acciones orientadas a la internacionalización y a la exportación, como las misiones inversas de compradores y prescriptores internacionales al territorio, que ya se desarrollaron por primera vez en 2025 con resultados positivos, así como acciones comerciales puntuales en mercados exteriores, como las realizadas en París.

De forma paralela, Ávila Auténtica seguirá acercando los productos de sus productores a los mercados de venta directa, especialmente en la Comunidad de Madrid, con presencia en espacios consolidados como el Planetario, los mercados de Vallecas y Valdebebas o el Festival del Campo, previsto para finales de abril.

Con este calendario, la Diputación de Ávila "reafirma su apuesta por la promoción y comercialización de los productos agroalimentarios de la provincia", ha asegurado Martín, quien ha subrayado que el respaldo institucional resulta clave para que muchas empresas puedan acceder a ferias y encuentros profesionales a los que, sin este apoyo, no podrían llegar, facilitando así la generación de acuerdos comerciales tanto en el ámbito nacional como internacional.