Por Ávila avala los grandes logros de Pedro Pascual y centra su lema en que "Ávila merece +"

De izquierda a derecha, el presidente de Por Ávila, José Ramón Budiño, y el director de campaña, Jesús Manuel Sánchez Cabrera. - POR ÁVILA

ÁVILA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La formación política Por Ávila ha avalado los grandes logros conseguidos por Pedro Pascual en las Cortes de Castilla y León en las pasadas legislaturas y los ha situado como eje de su campaña para las Elecciones Autonómicas del 15M, si bien ha dejado claro que, pese a los avances logrados, "Ávila merece +", porque la provincia sigue arrastrando carencias históricas que requieren nuevas respuestas.

Así lo ha asegurado el director de campaña, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, quien ha presentado este jueves este lema en rueda de prensa, junto a las líneas generales de una campaña que pondrá el foco en el trabajo desarrollado estos años por el procurador abulense, al tiempo que ha reivindicado que aún hay que dar respuesta a todas las necesidades existentes en la provincia, "consecuencia del abandono al que la han sometido quienes, durante décadas, han estado al frente tanto en la Junta de Castilla y León como en el Gobierno de España".

Sánchez Cabrera ha recordado que es la tercera vez que la formación concurre a unos comicios autonómicos, y que en este tiempo han "incrementado en siete puntos porcentuales el respaldo electoral" y alcanzado cerca del 17 por ciento de los votos en anteriores citas, un crecimiento que, a su juicio, ha consolidado un proyecto que nació con vocación provincialista y que ha situado a Pedro Pascual como la voz reivindicativa de Ávila en Valladolid.

De hecho, tal y como ha apuntado Sánchez Cabrera, según la encuesta del CIS, "Pedro Pascual es el candidato mejor valorado en la provincia y el más conocido tras el presidente de la Junta", lo que le sitúa como "la única persona en la que confían los abulenses" y "la única persona que puede defender los intereses de la provincia de Ávila" en las Cortes.

Con una candidatura integrada por profesionales de la sanidad, la educación y los principales sectores productivos de la provincia, Pedro Pascual repetirá como candidato y hará campaña electoral a pie de calle, donde hará llegar a los abulenses el trabajo realizado y los logros obtenidos estos años como camas UCI, mejoras en el transporte sanitario, el helipuerto o la unidad de ictus.

No obstante, el lema de campaña, "Ávila merece +", apunta directamente a las necesidades pendientes, ha señalado el director, aludiendo a la "deuda histórica" con Ávila por parte de Gobierno regional y nacional.

Respaldados por más de 140 concejales, 22 alcaldías y cuatro diputados provinciales, además del procurador autonómico, Por Ávila ha defendido su capacidad de diálogo y su vocación de anteponer los intereses de los vecinos, como sanidad, despoblación rural, incendios forestales, infraestructuras y comunicaciones. Todas ellas centrarán el mensaje electoral, junto con la exigencia de un debate televisado entre todas las formaciones políticas.

"Es un debate en el que tenemos obligación de participar, por compromiso con los abulenses", ha subrayado Sánchez Cabrera, reprochando que PP y Vox no se hayan pronunciado aún al respecto.

La formación ha incidido asimismo en su carácter integrador en un contexto de polarización política, recorriendo la provincia "hablando de la provincia y de lo que realmente importa a los abulenses", con el objetivo de lograr el mejor resultado posible, al considerar que cuanto mayor sea el respaldo, mayores serán los beneficios para Ávila y sus vecinos.

