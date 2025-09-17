Aviso amarillo en Ávila, Burgos, Salamanca, Valladolid y Zamora por temperaturas de hasta 36 grados

Imagen de los avisos de la Aemet previstos en Castilla y León para el 18 de septiembre de 2025. - AEMET

VALLADOLID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las provincias de Ávila, Burgos, Salamanca, Valladolid y Zamora estarán este jueves, 18 de septiembre, en aviso amarillo por temperaturas que podrán alcanzar hasta 36 grados centígrados.

La previsión indica que estas temperaturas se podrán alcanzar en las horas centrales del día, entre las 13.00 y las 20.00 horas, según la inforamación de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) recogida por Europa Press.

El aviso en Ávila se centra en la provincia, mientras que en Burgos abarca al norte y a Condado de Treviño y en Salamanca, Valladolid y Zamora se refiere a la meseta.