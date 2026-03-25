Ávila celebrará la Feria del Libro de 22 al 26 de abril pero con actividades todo el mes y bajo el lema 'Entre Culturas'

ÁVILA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Feria del Libro de Ávila extenderá este año su programación a todo el mes de abril, llevará por título 'Entre culturas', al dedicar parte de las actividades a la cultura nipona, además de que contará con una veintena de autores, entre los que figurarán, además de los abulenses de La sombra del ciprés, Ana Lena Rivera, Blue Jeans y Germán Delibes.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Ávila, Ángel Sánchez, junto con Isabel Flors, escritora y representante de la Asociación Cultural Abulensis, responsable de los certámenes literarios y de parte de la programación de la Feria del Libro de este año han presentado esta cita con la literatura que promueve el Consistorio abulense y que repetirá su principal actividad en el escenario del Mercado Grande.

La Feria del Libro de Ávila se desarrollará del 22 al 26 de abril, en torno al Día del Libro, que se celebra el 23 de abril, aunque durante todo el mes de abril habrá actividades como exposiciones, conferencias y talleres.

El lema elegido este año para la Feria del Libro es 'Entre culturas', al querer hacer llegar iniciativas en torno a la literatura y la palabra no sólo en español sino también de otras culturas y es por esto que desde el próximo 1 de abril se podrá ya ver una exposición dedicada a la técnica monocromática sumi-e, a la que seguirán conferencias, talleres de escritura, haikus y hasta ikeban (arreglos florales)

. Para ello, se contará con artistas y autores como Shin Maruyama, Hiromi Nakanishi, German Droogenbroodt o Robert Gammon.

AUTORES.

La Feria del Libro de Ávila 2026 contará, en este sentido, con una veintena de autores, incluidos los escritores de La Sombra del Ciprés, Fernando Salcedo, Ana Pose, Patricia Vallejo, Edith Mendoza y Julio Veredas.

Asimismo, en el Mercado Grande, se distribuirán nueve casetas que abrirán sus puertas de 11 a 21 horas, de forma ininterrumpida con la participación de seis librerías abulenses, a las que el concejal de Cultura ha agradecido no sólo su presencia en la feria del libro sino "el trabajo que desarrollan todos los días del año para fomentar la literatura y el hábito de leer".

Se trata de las librerías Letras, Medrano, Los incomprendidos, Notas, Entre líneas y Atenea.

La programación, además, se completará con las actividades que desde las bibliotecas municipales van a desarrollar en torno al Día del Libro. Los espacios José Jiménez Lozano, Olegario González de Cardedal y Posada de la Feria, las tres bibliotecas municipales, acogerán desde el 9 de abril actividades como cuentacuentos y sesiones que, en colaboración con la Universidad de Salamanca, se realizarán en torno a la figura de Federico García Lorca.

Además, en las casetas y la carpa del Mercado Grande se contará con la presencia de autores nacionales que llegarán de la mano de Librería Letras y Los Incomprendidos, como la abulense Noemí Valiente, Germán Delibes, María Hernández Moyano y Laura Muñoz García o Ana Lena Rivera.

De forma complementaria a la programación, se celebrarán tres certámenes literarios. El 5 de abril, finalizará el plazo de presentación de trabajos del III Certamen de haikus, tankas y poesía corta.

Los haikus y tankas deben hacer referencia directa a o indirecta a una experiencia en la naturaleza y, el poema corto, a algún aspecto de la vida, obra o vivencia de san Juan de la Cruz.

También el 5 de abril finaliza el plazo para presentar trabajos al III Certamen de Microrrelatos Ginés S. Cutillas, al que podrán concurrir las personas que lo deseen, siempre y cuando las obras se presenten en castellano y sean inéditas.

Y el tercer certamen literario se celebrará en el marco de la Feria del Libro de Ávila y el plazo de inscripción estará abierto del 1 de abril al 22 de abril, a través del correo electrónico feriadellibroavilacertamen@gmail.com.