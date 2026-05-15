Ávila celebrará su festival de Jazz con más de 15 conciertos repartidos en cuatro escenarios

Un momento de la presentación del festival. - AYUNTAMIENTO

ÁVILA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Festival Ávila Jazz, que se celebrará entre los días 28 y 31 de mayo, convertirá a La ciudad en un "gran escenario" con más de 15 conciertos de bandas nacionales e internacionales repartidos en cuatro escenarios.

El teniente de alcalde de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Ávila, Carlos López, junto con Juan Carlos Delgado, en representación de la sociedad cultural Hovercraft, ha presentado hoy el Festival Ávila Jazz, una edición que contará con más de una decena de bandas. También habrá representación local con la presencia de Jazz Stand, Mura Jazz, Upperlips y Adarve Jazz Band.

El jazz será el gran protagonista a través de múltiples actividades, con talleres, tanto en nivel inicial como masterclass, conferencias dedicadas a este estilo musical así como pasacalles por el casco histórico, detalla el Consistorio a través de un comunicado.

Un festival que contará con más de 15 conciertos con cuatro escenarios, en puntos emblemáticos del centro de la ciudad: la plaza del Mercado Chico, la plaza de Santa Teresa, la calle San Segundo y las plazas de Italia y Nalvillos.

En estos cuatro puntos, entre el viernes 29 y el domingo 31 de mayo, se podrá disfrutar de conciertos en tres sesiones diferentes: a las 13.15, las 19 y las 21 horas. Jueves, viernes y sábado y para despedir la jornada, a partir de las 21.30 horas, en los salones del Casino abulense se celebrará una Jam sesión.

Los conciertos se completarán, además, con clases magistrales por parte de músicos locales, de modo que habrá eventos de iniciación para estudiantes y también para todas las personas interesadas.