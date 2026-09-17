Ávila celebrará sus fiestas de Santa Teresa con un centenar de actividades y María Muñoz de Fernando como pregonera

ÁVILA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las fiestas en honor a Santa Teresa, patrona de la ciudad de Ávila, contarán este año con más de un centenar de actividades que se desarrollarán durante casi dos meses y tendrán como pregonera a la ilustradora abulense María Muñoz de Fernando.

El teniente de alcalde de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Ávila, Carlos López, junto con Ángel Sánchez y Silvia López, concejales de Cultura y de Juventud, Deportes y Fiestas, respectivamente, ha presentado hoy la programación de estas fiestas, que este año se dividen en tres partes.

Desde la próxima semana, se celebrarán las PreFiestas de La Santa; a partir del viernes 9 de octubre, con el pregón, se celebrará la Semana Grande de las fiestas y, desde el 20 de octubre, concluirá la programación con las actividades de Despedida y Fin de las Fiestas de La Santa, detalla el Consistorio.

De esta manera, se ofrece la oportunidad de participar y asistir a más actividades que se han distribuido a lo largo de todas las semanas y que se han pensado "para todos los públicos y todos los gustos".

En este sentido, las PreFiestas permitirán ir abriendo boca y comenzarán la próxima semana. Lo harán con el ciclo 'Ávila en Corto' y también con un festival de música de autor, así como con las actividades programadas en torno al Día Mundial del Turismo o el Encuentro de Unidades Militares de Música.

Se contará, igualmente, con el Día de las Personas de Edad, actividades deportivas, conciertos, exposiciones, el certamen infantil Ávila en Dos Pinceladas (3 de octubre), y el recinto ferial se instalará del 2 al 18 de octubre, en la explanada trasera del Centro de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte. En él, además, habrá dos Día del Niño: el 8 y el 18 de octubre.

Las fiestas de La Santa comenzarán oficialmente el viernes 9 de octubre con el pregón, a cargo de la abulense María Muñoz de Fernando, una de las artistas jóvenes "más importantes" del panorama nacional y referente en el mundo de la ilustración, que ha trabajado para importantes firmas internacionales de moda o para coleccionistas de arte.

Tras el pregón, en la plaza del Mercado Chico, habrá concierto de Bombai y Sofía Cristo y este espectáculo, además, abrirá una página de conciertos y espectáculos de los que se podrá disfrutar los siguientes días y entre los que destacan La Fuga (10 de octubre); Los 40 Classic (17 de octubre), con Edu Naranjo, Juan Borrás y Mónica Ordóñez; o las orquestas El Combo Dominicano (11 de octubre); Marbella (14 de octubre), Nexia (15 octubre) o París de Noia (16 de octubre).

Entre los hitos que destacan en el programa de fiestas, además, se encuentra la entrega del Premio de las Letras Teresa de Ávila, que ha recaído en la traductora, historiadora, editora e investigadora Victoria Cirlot. Será el 13 de octubre y no faltarán los actos tradicionales de estos días, como la celebración del Día del Abulense Ausente, el 12 de octubre, jornada en la que también se realizará la lectura del Libro de las Fundaciones en el convento de San José - Las Madres, así como la tradicional ofrenda floral a la imagen de la santa.

La ofrenda es, además, la protagonista del cartel y de la portada de este año del programa de fiestas, por el cariño con el que los abulenses participan en esta actividad.

DEPORTE Y CULTURA

Tampoco faltarán las competiciones y actividades deportivas. Habrá una veintena en la programación de estas fiestas; entre ellas, la primera será el Torneo de fútbol sala La Santa (26 de septiembre), para continuar con tenis, una marcha inclusiva, el duatlón Trofeo Santa Terea (3 octubre), torneos de Warhammer, la Milla Urbana (11 octubre), la Copa Santa Teresa de Softbol (17 octubre), el Rally de Ávila (17 octubre), tiro con arco, la Carrera Popular Arrabal de San Nicolás (25 octubre), la concentración de selecciones de minibasket de Castilla y León y Extremadura masculina y femenina (1 noviembre) o el Torneo de Ajedrez Santa Teresa (7 noviembre).

En el apartado musical, habrá una treintena de conciertos y recitales. Entre los más destacados, además de los ya indicados del día del pregón y las orquestas, se celebrará el I Festival de Música de Autor (24 - 26 septiembre), el concierto Compartiendo Culturas (27 septiembre), los conciertos del ciclo Música en las Plazas; el violinista y compositor Navid Hejazi (2 octubre), el Día de los Mayores (7 octubre), conciertos y actividades que llegarán de la mano de la red Huellas de Teresa o un concierto de coplas.

Se celebrará también este año el I Certamen de Música y Danza Tradicional Santa Teresa (18 octubre), el inicio de la temporada de otoño de Juventudes Musicales, las Jornadas Polifónicas Internacionales, la Semana Jacobea o los fuegos artificiales, el 15 de octubre, a las 21.30 horas, desde la pista de San Segundo, como viene siendo habitual.