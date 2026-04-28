Ávila Dará La Bienvenida A Los Vencejos Los Días 8 Y 9 De Mayo Y Dedicará Un Festival A Esta Ave En Junio - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las actividades de bienvenida a los vencejos que organiza el Ayuntamiento de Ávila se celebrarán los próximos días 8 y 9 de mayo y se completarán con la programación del festival dedicado a esta ave en el mes de junio.

La teniente de alcalde de Turismo y Cultura, Sonsoles Prieto, y el concejal de Turismo, Deportes y Fiestas, Carlos López, han dado a conocer la programación de un festival que de nuevo se divide en dos fases, celebrando, por un lado, la bienvenida a los vencejos y, ya en el mes de junio, el festival dedicado a esta ave emblemática en el entorno patrimonial abulense.

Será los días 8 y 9 de mayo cuando se dé la bienvenida a los vencejos, que ya están llegando a la ciudad desde tierras más cálidas para pasar aquí los meses estivales, vinculados a la muralla y entornos patrimoniales, donde se los puede ver realizando espectaculares vuelos, especialmente, al atardecer.

El festival de los vencejos es, además, uno de los recursos turísticos en torno a la naturaleza en los que trabaja el Ayuntamiento de Ávila no sólo en el Plan Estratégico de Turismo sino también en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'Una muralla verde'.

La programación elaborada este año para la Bienvenida y el Festival de los Vencejos contará con más de una docena de actividades que se desarrollarán en varios espacios de la ciudad, especialmente, en espacios verdes, como el jardín de San Vicente, el paseo del Rastro o espacios naturales del entorno más próximo.

El viernes 8, a partir de las 12.00 horas, se podrá asistir a una masterclass de ilustración de naturaleza. Las obras resultantes de la actividad, junto con las intervenciones artísticas realizadas en anteriores ediciones del festival, se expondrán en la Casa de las Carnicerías.

Ese mismo día, a las 18.30 horas, habrá una ruta guiada que combinará naturaleza e historia, para lo que se contará con un guía oficial de turismo y con un guía profesional de naturaleza.

La segunda jornada de la Bienvenida a los Vencejos, el sábado 9 de mayo, habrá una conferencia a las 13 horas, enmarcada en el tradicional 'vermú pajarero'.

En ella, se podrá conocer el festival de los vencejos de Alange (Badajoz) y aprender más sobre la singularidad de esta ave y también sobre otras iniciativas que se desarrollan desde el punto de vista turístico y promocional. Festival El Festival de los Vencejos de Ávila se celebrará, por su parte, del 5 al 7 de junio, con numerosas actividades destinadas a todos los públicos.

Habrá rutas guiadas, conferencias, los tradicionales talleres infantiles en el jardín de San Vicente y también observaciones guiadas, en las que se contará con prismáticos y con la guía de expertos que adentrarán a los participantes en la observación de esta ave.

Entre las novedades incluidas este año, se ha programado una experiencia sonora inmersiva, en la que se aprovechará el horario nocturno en el patio del Episcopio para realizar una instalación sonora en torno a los vencejos y la fauna que los acompaña.

Será un montaje e instalación de Carlos de Hit, escritor, guionista y artista sonoro, especializado en los sonidos de la naturaleza.

Igualmente, habrá una masterclass de fotografía de naturaleza, de la mano del equipo Nido Nómada, integrado por fotógrafos y videógrafos especializados en naturaleza; y más actividades que se pueden consultar en el programa del festival, disponible en los portales web del Ayuntamiento de Ávila (avila.es) y de Turismo (avilaturismo.com).

Las actividades, además, serán de carácter gratuito y para las rutas guiadas será necesario inscribirse, enviando un correo electrónico a vencejos@silvatica.es