ÁVILA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La capital abulense ha entrado en situación de prealerta por sequía al descender el nivel del agua acumulada en los embalses que abastecen a la ciudad, según han informado desde el Consistorio.

En la Junta de Gobierno Local celebrada este jueves, se ha informado de las reservas de agua y la situación actual de los embalses, que se encuentran al 35,2 por ciento de su capacidad total, un 17,8 por ciento menos que hace un año en estas fechas y 7,3 puntos menos que la semana pasada.

Con las reservas actuales y siguiendo los umbrales establecidos en el Plan de Emergencias ante situaciones de sequía en el municipio, la ciudad de Ávila entra en situación "de prealerta por sequía".

Así, Becerril se encuentra al 42,7 por ciento de su capacidad y Serones, al 37,3 por ciento. Por su parte, Fuentes Claras se sitúa al 11,3 por ciento de su capacidad, aunque este embalse no abastecea la ciudad en estos momentos.

Ante esta situación, el Consistorio ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de los ciudadanos para realizar un consumo adecuado del agua.

Por otro lado, en la Junta de Gobierno Local celebrada este jueves, se ha adjudicado el contrato relativo al suministro de vestuario, complementos y prendas de seguridad con destino a la plantilla de Policía Local.