Ávila estrena el pabellón deportivo Carlos Soria para responder a la necesidad de la comunidad educativa y deportiva

ÁVILA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Ávila ha estrenado el nuevo pabellón deportivo Carlos Soria, una infraestructura "largamente demandada" por la comunidad educativa y los clubes de la capital, más ahora que comienza el curso.

Así lo ha señalado este miércoles el alcalde de la capital abulense, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, en la visita que ha realizado a las instalaciones, a la espera de ser inauguradas por el montañero que da nombre a la instalación, Carlos Soria, que se encuentra actualmente ascendiendo la cima del Manaslu.

El pabellón ya abrió sus puertas el pasado lunes y esta jornada lo han estrenado en horario lectivo los alumnos del Colegio Arturo Duperier, centro impulsor de esta reclamación.

"Saben la necesidad que teníamos de pabellones en la ciudad, más aún en septiembre, cuando se reinician las clases y la actividad deportiva de los clubes", ha señalado el alcalde, que ha remarcado que el Ayuntamiento "no ha querido esperar ni un minuto para abrir las puertas una vez recepcionada la obra".

El regidor ha recordado que el pabellón ha sido financiado íntegramente con fondos municipales, con una inversión cercana a los 2,5 millones de euros, y ha destacado el compromiso de la Corporación con la sostenibilidad y con la economía local.

El director del Colegio Arturo Duperier, Roberto Resina, ha recordado que esta petición se remonta a los cursos 2017-2018 y que fue en los presupuestos participativos de 2022 cuando se aprobó el proyecto.

"Para nosotros este pabellón es emoción. Hoy había que ver las caras de mis alumnos cuando entraban en la instalación y comenzaban su primera clase de educación física. La educación también es emoción, y este espacio es un auténtico complemento a las instalaciones del centro", ha asegurado, agradeciendo al Ayuntamiento la respuesta a una necesidad "que encaja con los valores de sostenibilidad, equidad e inclusión que caracterizan al colegio".

Las nuevas instalaciones ya están dando servicio también a otros colectivos: la Liga de Veteranos de Fútbol Sala, equipos de voleibol y la Universidad Católica de Ávila, que ha comenzado a impartir en ellas parte del nuevo ciclo de CAFD.