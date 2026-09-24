Ávila renueva el convenio con la Fundación Siglo para ofrecer información turística desde el Centro de Visitantes

ÁVILA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila renovará el convenio con la Fundación Siglo para ofrecer información turística desde el Centro de Recepción de Visitantes.

En la Junta de Gobierno Local celebrada este jueves, se ha aprobado la prórroga, por cuatro años, del convenio entre el Ayuntamiento de Ávila y la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes, entidad de la Junta, destinado a la promoción e información turística de Ávila.

Mediante este convenio, se cuenta con una oficina de información turística integrada en el Centro de Recepción de Visitantes.

En la Junta de Gobierno Local celebrada este jueves, además, se han aprobado disposiciones de gasto por un montante de 17.799,99 euros.

Esta cuantía se distribuye en las subvenciones que se conceden para actividades extraescolares, de las que se han beneficiado once entidades, con una cuantía global de 6.599,99 euros; la subvención que se concede a peñas de la ciudad, por 1.200 euros, y la cuantía con la que está dotada el Premio de las Letras Teresa de Ávila (10.000 euro).

Igualmente, se ha aprobado la modificación del contrato de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de calefacción a gas (Lote 1) del Ayuntamiento de Ávila.

Durante la tramitación del expediente de licitación del mismo, la Dirección Provincial de Educación sustituyó la caldera existente en el CEIP Reina Fabiola por una de gas.

La nueva instalación se incorpora al contrato de mantenimiento de calderas de gas del Ayuntamiento, con un coste de 726 euros anuales.

Igualmente, se ha informado de la situación de los embalses de los que se abastece la capital abulense, que se encuentran al 48,1 por ciento de su capacidad total; esto es un 10,1 por ciento menos que hace un año en estas fechas y 2,7 puntos menos que hace una semana.

El abastecimiento se mantiene desde los embalses de Serones y Becerril.