Ávila y Salamanca estarán este jueves en aviso amarillo por tormentas y lluvias

Avisos meteorológicos del 22 de abril de 2026. - AEMET

VALLADOLID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las provincias de Ávila y Salamanca estarán este jueves, 23 de abril, en aviso amarillo por tormentas y lluvias, según la información de la Europa Press fuentes de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) recogida por Europa Press.

En concreto, el aviso amarillo (peligro bajo) estará en vigor entre las 17.00 y las 0.00 horas en el Sistema Central y el sur de ambas provincias por precipitaciones que podrían alcanzar los 15 milímetros en una hora.

En la misma franja horaria y zonas también el aviso contempla la probabilidad de tormentas que podrán ir acompañadas de chubascos fuertes o localmente muy fuertes.