Ávila y Salamanca permanecerán este miércoles en riesgo por lluvias

Avisos por lluvias en Ávila y Salamanca para el 29 de octubre de 2025. - AEMET

VALLADOLID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las provincias de Ávila y Salamanca permanecerán este miércoles, 29 de octubre, en aviso amarillo (riesgo) ante la posibilidad de fuertes lluvias que podrían llegar a alcanzar los 40 mililitros de precipitación en doce horas, según la información de la Agencia Estatal de Meterología (Aemet) recogida por Europa Press.

En concreto, hay riesgo de alcanzar esta cantidad de precipitación en el Sistema Central y el sur tanto de Ávila como de Salamanca desde las 20.00 horas de este martes hasta las 23.59 horas del miércoles.

Además de este aviso, en el caso de estas mismas zonas permanece activo otro por lluvias que pueden llegar a 15 milímetros en la misma franja horaria.