Ávila, Salamanca y Zamora se mantienen este sábado en riesgo por lluvias

VALLADOLID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las provincias de Ávila, Salamanca y Zamora se mantendrán este sábado, 1 de noviembre, en aviso amarillo por lluvias que pueden alcanzar hasta 60 milímetros en doce horas, según la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) recogida por Europa Press.

En concreto, en el Sistema Central y el sur de Salamanca el aviso contempla riesgo por lluvias de hasta 60 milímetros en 12 horas entre las 10.00 y las 21.59 horas de este sábado.

Por otro lado, se podrían registrar lluvias de hasta 40 milómetros en 12 horas en la comarca de Sanabria (Zamora) entre las 0.00 y las 11.59 horas de la jornada del sábado, entre las 10.00 y las 11.59 en el sur de Ávila y entre las 00.00 y las 11.59 horas en la meseta de Zamora.