Ávila y Segovia, en aviso amarillo este jueves por temperaturas que alcanzarán los 36 grados

Avisos previstos por la Aemet. - AEMET

VALLADOLID 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Ávila y Segovia estarán este jueves, 6 de junio, en aviso amarillo por temperaturas que podrían alcanzar hasta los 36 grados, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su web.

En concreto, el aviso está activado para el Sistema Central y el Sur de la provincia de Ávila desde las 13.00 horas y hasta las 20.59 horas, y el termómetro podría alcanzar hasta los citados 36 grados.

En Segovia, habrá nivel amarillo en el Sistema Central, activo también en la misma franja horaria --de 13.00 a 20.59 horas--, si bien la previsión es de 35 grados.