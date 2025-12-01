Ávila, Segovia y Burgos en aviso amarillo este martes por nevadas con acumulaciones de hasta cinco centímetros

VALLADOLID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las provincias de Ávila, Segovia y Burgos están este martes en aviso amarillo en riesgo por nevadas con acumulaciones de hasta cinco centímetros en 24 horas, según han informado a Europa Press fuentes del la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto se trata de Ávila y Segovia en el Sistema Central y en Burgos (Ibérica de Burgos), unos avisos a los que se suma la Comunidad de Madrid (Sierra de Madrid).

Además, la Aemet prevé que el paso de un frente deje un predominio de cielos nubosos o cubiertos en la Península, con precipitaciones que serán en general débiles, que se extenderán de oeste a este y afectarán a la mayor parte del territorio, aunque serán poco probables y ocasionales en el tercio este y en Baleares, donde predominarán los intervalos nubosos.

Tras su paso tenderán a abrirse claros aunque la entrada de un nuevo frente volverá a cubrir los cielos y a dejar precipitaciones en la mitad oeste peninsular y litorales cantábricos. Así, los mayores acumulados se esperan en el oeste de Galicia, donde podrían ser localmente fuertes y/o persistentes.

Además, serán en forma de nieve en montañas de la mitad norte a una cota en torno a los 1.000-1.200 metros y en las del sureste a partir de 1.500-1.700 metros y serán probables los acumulados significativos en zonas del Sistema Central y de la Ibérica norte, que también podrían afectar localmente a áreas aledañas.