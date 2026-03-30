Ávila vive este Martes Santo su procesión de 'La Estrella' con dos pasos portados al estilo andaluz

ÁVILA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Ávila, declarada Patrimonio de la Humanidad, acogerá mañana, Martes Santo, la procesión conocida como 'La estrella' donde los hermanos de la cofradía de la Hermandad de Nazarenos de Jesús Redentor portará, al estilo andaluz, los pasos 'Nuestro padre Jesús Redentor ante Caifás' y 'Nuestra Señora de la Estrella', ambos realizados por Juan Ventura.

A plena luz del día, a las 16.00 horas partirá el desfile procesional de la iglesia de Santa María de Jesús, más conocida como 'Las gordillas', de donde saldrán los pasos portados por costaleros, al más puro estilo de las procesiones de Andalucía.

La emoción se vive en la entrada y salida de estos pasos por la dificultad que entraña ante la pequeñez de la puerta del templo, aunque los costaleros se preparan durante meses para que nada falle en esta procesión.

La comitiva se dirige por la Calle Cristo de la luz, Calle san Joaquín, San Juan de la Cruz, Las madres, Padre Silverio Sta ter, Duque De Alba, Don Ferreol, San Millán, San Miguel, Don Ferreol, Lesquinas, Candeleda, Duque de Alba, Isaac peral, Arévalo, Plaza de Santa Ana, Jacinto Benavente, Alfonso Montalvo, Virreina María Dávila, Jacinto Benavente, Cristo de la luz para volver al punto de partida.