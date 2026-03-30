Ávila vivirá mañana una de sus manifestaciones "más austeras" en la procesión de 'EL Miserere'

ÁVILA, XX (EUROPA PRESS)

El paso de Santa María Magdalena, acompañado por los cofrades del Patronato de la Purísima Concepción , Santa María Magdalena y Ánimas del Purgatorio recorrerá mañana, Martes Santo, las calles céntricas de Ávila en la procesión del Miserere, que partirá a las cero horas de la iglesia de la Magdalena.

El desfile discurrirá por plaza de Santa Teresa, arco del Alcázar, plaza de Adolfo Suárez, calle de la Cruz Vieja, plaza de la Catedral, Calle del Tostado, calle de López Núñez; Arco de San Vicente, Glorieta de la Veracruz, donde se produce el encuentro con el Real e Ilustre Patronato de la Santa Vera Cruz, Plaza de San Vicente y ermita de El Humilladero, donde se canta el Miserere, para emprender el regreso al punto de partida.

Fue en 1993 cuando un grupo de abulenses decidió organizar una procesión penitencial y eligieron como imagen el paso de La Soledad con la intención de evocar aquellos tiempos en los que la Semana Santa se vivía con devoción y sentido cristiano.

Uno de los momentos más emotivos se vive cuando ambas cofradías, el Patronato de la Purísima Concepción y el Ilustre Patronato de la Santa Vera Cruz, se encuentran en la ermita del Humilladero.

Otro de los momentos destacados se produce en la calle de la Cruz Vieja, cuando se oye una saeta dedicada a María Magdalena, que se postra ante el Cristo de los Ajusticiados.

Esta procesión, compuesta por muy pocos cofrades por 'númerus clausus', está considerada como una de las más austeras y castellana de todas las que desfilan durante la semana santa abulense.