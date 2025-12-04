El aviso de un policía fuera de servicio en Valladolid permite parar a un conductor drogado y sin seguro

Archivo - Policía Municipal. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El aviso de un policía local de Valladolid fuera de servicio por conducción temeraria y peligrosa ha permitido parar a un individuo que iba al volante de una furgoneta bajo los efectos de las drogas y sin seguro en vigor para el vehículo.

Los hechos se han producido este miércoles, 3 de diciembre, en torno a las 16.00 horas, cuando un agente local que circulaba en su vehículo observó cómo le adelantaba a alta velocidad una furgoneta que circulaba erráticamente, dando bandazos y frenazos, con el consiguiente riesgo para el tráfico.

El agente dio aviso y patrullas de la Policía Municipal y Guardia Civil interceptaron al vehículo en la Avenida de Madrid, a la altura de la rotonda de San Agustín.

El conductor fue sometido a las pertinentes pruebas de alcohol y drogas, que dieron positivo en estas últimas, concretamente en THC y en anfetaminas. Además, se comprobó que carecía de seguro en vigor para la furgoneta.

Así, se abrió un atestado y se ha investigado al individuo por un delito contra la seguridad vial, al conducir bajo la influencia de drogas.