Avisos por lluvias y tormentas este domingo en Treviño (Burgos) - AEMET

VALLADOLID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El condado de Treviño, en la provincia de Burgos, estará este domingo, 10 de mayo, en aviso amarillo como consecuencia de la previsión de lluvias y tormentas por parte de la Agencia Española de Meteorología (Aemet), según datos recogidos por Europa Press.

En concreto, estará activo el aviso por precipitaciones acumuladas de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora (mm) entre las 12.00 y las 17.59 horas del domingo.

En la misma franja horaria habrá aviso por tormentas con rachas localmente muy fuertes y posible granizo en el condado de Treviño.