Avisos por nieblas este martes en las provincias de Salamanca, Valladolid y Zamora

Avisos de la Aemet para este martes, 30 de diciembre. - AEMET

VALLADOLID 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Meteorología ha activado de nuevo para este martes los avisos de riesgo bajo (amarillo) por nieblas en zonas de meseta de las provincias de Salamanca, Valladolid y Zamora, según datos de la Aemet recogidos por Europa Press.

Los avisos estarán activos entre las 00.00 y las 13.00 horas de este martes, 30 de diciembre.

La Aemet informa de que la visibilidad puede verse reducida a 100 metros y que las nieblas pueden ser engelantes.