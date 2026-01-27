Avisos de peligro por viento o nevadas en CyL con nivel naranja en todas las provincias salvo Soria

Avisos el miércoles 28 de enero. - AEMET

VALLADOLID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los avisos de peligro por fenómenos meteorológicos volverán a extenderse este miércoles por toda Castilla y León por vientos fuertes o nevadas y en ocho de las provincias --todas salvo Soria-- habrá nivel 'naranja' (peligro importante), según datos de la Aemet recogidos por Europa Press.

En cuanto a las nevadas, se activarán desde la medianoche o primeras horas de la madrugada los avisos de nivel naranja en zonas de meseta de León, Burgos, Palencia y Zamora, así como en la comarca leonesa de El Bierzo, con previsión de acumulaciones de hasta 5 centímetros en 24 horas, si bien en algunos puntos como la provincia de León se precisa que sólo se prevé tal cantidad en cotas por encima de 800 metros.

El nivel amarillo (peligro bajo) se activará también a medianoche o la madrugada de este miércoles en las cordilleras montañosas de Ávila, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Burgos (cantábrica e ibérica), Soria (ibérica y sistema central), y en la comarca zamorana de Sanabria con acumulaciones de hasta 10 centímetros en 24 horas por encima de los 1.000 metros.

En el sur de Ávila y de Salamanca y zonas de meseta de Ávila, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora, así como en el norte de Burgos, el aviso también será de peligro bajo y con acumulaciones de hasta 2 centímetros en 24 horas por encima de los 700 metros.

En el caso de las nevadas, los avisos se mantienen hasta las 18.00 horas, salvo en la cordillera cantábrica y la ibérica de Burgos, donde se prolongan hasta las 21.00.

En cuanto a los vientos fuertes, los avisos, que se activarán a las 6.00 horas, son de nivel naranja en todo el territorio de las provincias de Ávila, Salamanca, Segovia y Valladolid así como en la meseta de Zamora, con rachas máximas de 90 kilómetros por hora en zonas de meseta y de hasta 100 en la montaña.

También habrá avisos de menor riesgo, nivel amarillo, en Soria, con rachas máximas de entre 70 y 80 kilómetros por hora.

Los avisos por viento concluirán a las 18.00 horas, salvo en Salamanca donde se prevé que finalicen a las 15.00.