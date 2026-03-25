AWEN LGTBI+ convoca una concentración este viernes ante Botines (León) tras la agresión tránsfoba de La Bañeza

Cartel de la concentración convocada por la Asociación AWEN LGTBI+ para este viernes a las 18.00 horas frente al Museo Casa Botines Gaudí de la capital leonesa. - AWEN LGTBI+

LEÓN 25 Mar. (EUROPA PRESS) - La Asociación AWEN LGTBI+ de la provincia de León ha convocado con carácter urgente una concentración que tendrá lugar este viernes a las 18.00 horas frente al Museo Casa Botines Gaudí de la capital leonesa por la agresión tránsfoba que tuvo lugar el pasado sábado día 21 en la localidad leonesa de La Bañeza.

Según ha dexplicado la Asociación, el pasado sábado, en vísperas del día de la Visibilidad Trans, una joven activista trans fue víctima en La Bañeza de un ataque violento perpetrado por un grupo de personas al grito de "Travelo de mierda".

Ante este suceso, AWEN LGTBI+ ha transmitido su apoyo y solidaridad a la víctima, así como a su familia y entorno. "Estamos para ayudarles en lo que podamos y esperamos su pronta recuperación", ha añadido en una publicación realizada en redes sociales.

Asimismo, la Asociación ha denunciado lo ocurrido y ha resaltado la necesidad de combatir los actos tránsfobos y los discursos de odio que llevan directamente a actos violentos, como es el caso del sucedido en La Bañeza.

Por este motivo, ha llamado a la ciudadanía a participar en la concentración este viernes en la plaza frente al Museo Casa Botines Gaudí de la capital leonesa y ha concluido su publicación con los mensajes: "Ante el fascismo, furia trans", "Si tocan a una respondemos todes" y "Las vidas trans importaan".