Ayala da por "parcialmente" resuelto el problema de aparcamiento en Gamonal con las 52 plazas de Lavaderos

Ayala con técnicos del Ayuntamiento y de la empresa que realizó el proyecto en un paseo por las nuevas plazas. - EUROPA PRESS

BURGOS 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, considera "parcialmente" resuelto el problema de estacionamiento en Gamonal tras la puesta en servicio de 52 nuevas plazas en el entorno del aparcamiento de Lavaderos.

El proyecto ha permitido habilitar 28 nuevos puestos de estacionamiento en la carretera de Poza y otros 24 en la zona de Lavaderos, incluyendo reservas específicas para personas con movilidad reducida.

La actuación se completa con la renovación urbana de más de 6.600 metros cuadrados, que abarca la ejecución de 2.200 metros de aceras, 1.200 metros cuadrados de zonas verdes, la plantación de 30 árboles y la instalación de un parque infantil de 210 metros cuadrados en la calle Candelas.

Durante la visita a la zona, la regidora ha destacado el impacto de la intervención ejecutada por la firma MBG, que ha permitido transformar lo que ha calificado como "un verdadero barrizal" en un espacio completamente urbanizado y adaptado al uso vecinal.

La remodelación ha derivado de las cargas urbanísticas asumidas por la empresa promotora del edificio de la zona a través de una junta de compensación, en coordinación con la supervisión de los servicios técnicos municipales para asegurar la accesibilidad mediante el rebaje de bordillos y la eliminación de barreras arquitectónicas.

Cristina Ayala ha enmarcado este proyecto dentro de los compromisos del Ejecutivo local para mitigar el déficit de aparcamiento en el distrito Gamonal y Capiscol.

En este sentido, ha recordado que en los últimos tres años se ha culminado la ampliación del aparcamiento de Manuel Altolaguirre, la reforma del entorno de Lavaderos y la reordenación del aparcamiento del Silo en Capiscol.

A juicio de la alcaldesa, estas tres intervenciones han permitido dar por amortiguado el debate sobre la falta de plazas en esta área de la ciudad durante el mandato actual.

Respecto a futuras actuaciones en la zona, la regidora ha avanzado que la planificación prevista para la presente legislatura en materia de aparcamiento en este entorno se encuentra "prácticamente completada".

En relación con la remodelación de la avenida de Derechos Humanos, Ayala ha confirmado que el proyecto queda pospuesto a la espera de concretar la financiación municipal y la operación de crédito, por lo que las intervenciones inmediatas se limitarán, como máximo, a la redacción del proyecto técnico.