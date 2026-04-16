Ayala destaca la evolución de las obras del tramo final "low cost" del bulevar ferroviario que concluirán a final de año

Ayala en la visita al último tramo del bulevar ferroviario de Burgos. - EUROPA PRESS

BURGOS 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha visitado este jueves las obras de remodelación del tramo final del bulevar ferroviario, una intervención que, según ha subrayado, supone "el fin del bulevar low cost" para la ciudad tras una inversión de tres millones de euros y que finalizarán a final de año.

La inversión asciende a tres millones de euros, de los cuales la Junta aporta algo más de 630.000 euros a través de los planes de cooperación económica local.

Durante la visita, Ayala ha explicado que estas obras comenzaron el pasado mes de marzo, con un plazo de ejecución de 10 meses y ha recordado que se están llevando a cabo "encima de lo que fueron los raíles ferroviarios y la gran transformación" que ha sufrido la ciudad a partir del desvío ferroviario.

Asimismo, la alcaldesa ha explicado que loque se está acometiendo en estos momentos "es demoler lo anterior", para dar continuidad a la última parte del bulevar que ya se ha inaugurado. Se trata de un proyecto, que actúa sobre una superficie de 26.000 metros cuadrados y un trazado de 1.350 metros en la zona oeste, que busca unificar la estética y calidad de esta gran arteria sobre los antiguos suelos del ferrocarril.

Esto se completa con carril bici en ambos sentidos, nuevas aceras accesibles, una nueva glorieta y también de la plantación de en torno a unos 350 árboles, como ha destacado Cristina Ayala.

Acompañada por el delegado territorial de la Junta, Roberto Saiz, y el vicealcalde, Juan Manuel Manso, Ayala ha insistido en que estos trabajos que lleva a cano la empresa Jacinto Lázaro, bajo el proyecto de MBG Ingeniería, transformarán un tramo que en su día se ejecutó de forma "ajustada" por las dificultades económicas del momento.

EQUILIBRO FINANCIERO.

Durante la visita, la alcaldesa ha defendido la gestión económica de su equipo de gobierno ante las críticas lanzadas desde el PSOE sobre la situación de las arcas municipales.

Así, Cristina Ayala ha asegurado que el Ayuntamiento se encuentra en situación de "equilibrio financiero" y ha justificado el descenso de los remanentes como una consecuencia directa de la política de inversión y amortización de deuda.

Asimismo, respecto al Presupuesto de 2026, Ayala ha avanzado que su entrada en vigor es inminente, con su publicación en el BOP el lunes o martes de la próxima semana una vez resueltas las alegaciones del PSOE que, según ha indicado la alcaldesa, se han presentado sin ""técnica presupuestaria".

Es decir, como ha explicado de forma pedagógica la alcaldesa, en las alegaciones hay que explicar que partida se quita y qué partida se suma "algo que no existe" en las alegaciones presentadas por el PSOE "lo que hace muy difícil ejecutar".

También se ha referido al crédito que tiene previsto solicitar el Consistorio, sobre el que ya se está trabajando para tenerlo "cuanto antes" para que el equipo de Gobierno se pueda "centrar en lo que se tiene que centrar" que es la ejecución del presupuesto una vez se publique en el BOP.