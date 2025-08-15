Ayala ofrece colaboraciones a Burgos CF y plantea iniciar la reforma del estadio El Plantío con la nueva zona comercial

BURGOS 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha analizado este viernes la situación actual de la concesión demanial y las posibles líneas de colaboración con Burgos CF como la reforma del estadio municipal de El Plantío con el nuevo aprovechamiento comercial.

Ayala, acompañada por el vicealcalde, Juan Manuel Manso, y la concejala de Deportes, Carolina Álvarez, ha mantenido una reunión con la directiva del equipo y ha reiterado la disposición del Ayuntamiento a "ir de la mano" con el club, "con independencia de quién sea su propietario en cada momento".

Según un comunicado del Consistorio recogido por Europa Press, entre las opciones, el Ejecutivo municipal ha planteado que la remodelación del estadio comience por el fondo sur, mediante la modificación del convenio firmado, dentro del anteproyecto presentado por el club.

Esta actuación podría compatibilizarse con la construcción de una nueva zona comercial en las inmediaciones, lo que permitiría avanzar en la reforma y obtener rentabilidad inmediata de las inversiones.

El Gobierno local considera que esta fórmula "facilitaría" el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Burgos CF en la concesión demanial.

Asimismo, la alcaldesa ha recordado las actuaciones ya realizadas, como la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para ampliar el plazo de ejecución de la obra y permitir nuevos usos de la dotación, así como el incremento de 100.000 euros en el contrato de patrocinio este año.

Ambas partes se han emplazado a una nueva reunión a mediados de la próxima semana para continuar las conversaciones y analizar otros posibles escenarios de colaboración.